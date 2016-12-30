ТОП-10 самых удивительных автомобилей (фото)

Buick Y-Job (1938). Концепт-кары — это автомобили, изначально не предназначенные для серийного производства. Они создаются в единственном экземпляре для демонстрации прогрессивных идей, различных испытаний и пиара автопроизводителей. Сегодня концепт-карами полон любой автосалон, но до конца 1930-х их не существовало как таковых…
The Phone Car (1983). Автомобиль, присутствующий во всех подборках самых необычных машин. "Телефонный автомобиль" построил в 1983 году кастомайзер Говард Дэвис на шасси обычного "Фольксвагена Жука". Внешний вид кузова он смоделировал с самого распространённого офисного телефона 1970-х, который мастеру приходилось видеть каждый день на собственном рабочем месте.
Buick Centurion (1956). У этого концепт-кара 1956 года есть одна характерная черта. Обратите внимание на отсутствие зеркал заднего вида. Да, именно так — "Центурион" стал первым в истории автомобилем с установленной сзади камерой и передачей ее изображения на экран в салоне.
Urban Motor Jawa Sprint (2016). Для мотоспринта Glemseck 101 близ небольшого немецкого города Леонберг мастерская Urban Motor построили двухколесное воплощение вкуса и минимализма. Самый крутой стимпанковый мотоцикл в мире с "явовским" мотором объем 350 кубиков.
Orbitron (1964). В 2007 году в Мексике нашли ободранный, лишившийся части деталей, порядком проржавевший автомобиль инопланетного вида. В находке с некоторым трудом опознали бесследно исчезнувший за 40 лет до этого Orbitron, уникальный кастомайзинговый проект дизайнера Эда Рота.
Zippo Car (1947). Zippo — это не просто зажигался, а настоящий культ. С этим культом связано много интересных фактов, например, во время II Мировой войны абсолютно вся продукция Zippo шла только в армию, зажигалки не продавались гражданским лицам. Поэтому после войны нужна была яркая рекламная кампания, которая распространила бы информацию о том, что Zippo опять можно свободно купить независимо от социального статуса. И основатель компании Джордж Грант Блэйсделл придумал "Зиппомобиль".
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