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ТОП-10 самых удивительных автомобилей (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7845/66_main.1483068620.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/66_tn.1483068620.jpg Авто В подборку вошли автомобиль-лебедь, машина с сосиской на крыше, телефонное авто и инопланетный автомобиль

ТОП-10 самых удивительных автомобилей (фото)

Сегодня, 06:33

В подборку вошли автомобиль-лебедь, машина с сосиской на крыше, телефонное авто и инопланетный автомобиль

Автомобиль-лебедь
Автомобиль-лебедь

Издание "Популярная механика" сделало подборку самых удвительных автомобитей – рекламных, внедорожных, кастомных.

Subaru WRX STI TRAX (2009). Эту странную фантазию на тему раллийного Subaru демонстрировали в 2009 году в Лас-Вегасе на шоу SEMA. Построила ее тюнинговая компания Vermont SportsCar специально для известного гонщика Кена Блока.

Panthermobile (1969). Этот удивительный автомобиль был спроектирован и построен в 1969 году дизайнером Джеем Орбергом специально для съемок в анимационно-кинематографическом сериале "Розовая пантера". Он до сих пор на ходу, хотя человеку (не пантере) ездить на нем не слишком удобно.

Brooke 25/30HP Swan Car (1910). В 1910 году богатый шотландский бизнесмен Роберт Николл Мэтьюсон, живший в Калькутте (Индия) заказал у компании Brooke автомобиль в форме лебедя. Ничего не спрашивайте, просто ему так захотелось. Мало ли что в голове у богатых эксцентриков.
Wienermobile (1936). Многие видели в кино автомобили с сосиской на крыше. Мало кто знает, что это не просто случайно кем-то переделанные кастомы, а целый "флот", придуманный в 1936 году компанией Oscar Mayer и существующий до сих пор.

Buick Y-Job (1938). Концепт-кары — это автомобили, изначально не предназначенные для серийного производства. Они создаются в единственном экземпляре для демонстрации прогрессивных идей, различных испытаний и пиара автопроизводителей. Сегодня концепт-карами полон любой автосалон, но до конца 1930-х их не существовало как таковых…

The Phone Car (1983). Автомобиль, присутствующий во всех подборках самых необычных машин. "Телефонный автомобиль" построил в 1983 году кастомайзер Говард Дэвис на шасси обычного "Фольксвагена Жука". Внешний вид кузова он смоделировал с самого распространённого офисного телефона 1970-х, который мастеру приходилось видеть каждый день на собственном рабочем месте.

Buick Centurion (1956). У этого концепт-кара 1956 года есть одна характерная черта. Обратите внимание на отсутствие зеркал заднего вида. Да, именно так — "Центурион" стал первым в истории автомобилем с установленной сзади камерой и передачей ее изображения на экран в салоне.

Urban Motor Jawa Sprint (2016). Для мотоспринта Glemseck 101 близ небольшого немецкого города Леонберг мастерская Urban Motor построили двухколесное воплощение вкуса и минимализма. Самый крутой стимпанковый мотоцикл в мире с "явовским" мотором объем 350 кубиков.

Orbitron (1964). В 2007 году в Мексике нашли ободранный, лишившийся части деталей, порядком проржавевший автомобиль инопланетного вида. В находке с некоторым трудом опознали бесследно исчезнувший за 40 лет до этого Orbitron, уникальный кастомайзинговый проект дизайнера Эда Рота.

Zippo Car (1947). Zippo — это не просто зажигался, а настоящий культ. С этим культом связано много интересных фактов, например, во время II Мировой войны абсолютно вся продукция Zippo шла только в армию, зажигалки не продавались гражданским лицам. Поэтому после войны нужна была яркая рекламная кампания, которая распространила бы информацию о том, что Zippo опять можно свободно купить независимо от социального статуса. И основатель компании Джордж Грант Блэйсделл придумал "Зиппомобиль".
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