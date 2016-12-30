ТОП-10 самых удивительных автомобилей (фото)

Panthermobile (1969) . Этот удивительный автомобиль был спроектирован и построен в 1969 году дизайнером Джеем Орбергом специально для съемок в анимационно-кинематографическом сериале "Розовая пантера". Он до сих пор на ходу, хотя человеку (не пантере) ездить на нем не слишком удобно.





Brooke 25/30HP Swan Car (1910) . В 1910 году богатый шотландский бизнесмен Роберт Николл Мэтьюсон, живший в Калькутте (Индия) заказал у компании Brooke автомобиль в форме лебедя. Ничего не спрашивайте, просто ему так захотелось. Мало ли что в голове у богатых эксцентриков.

Wienermobile (1936) . Многие видели в кино автомобили с сосиской на крыше. Мало кто знает, что это не просто случайно кем-то переделанные кастомы, а целый "флот", придуманный в 1936 году компанией Oscar Mayer и существующий до сих пор.



