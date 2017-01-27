ТОП-6 маленьких машин с большими моторами (фото)

Про некоторые маленькие машины говорят, что они больше, чем снаружи, но некоторые из этих карманных "монстров" имеют моторы больше них самих

В движение этот "Жук" приводит радиальный авиационный двигатель. При этом опрокинуться назад на разгоне ему ничего не грозит – мотор вращает не колеса, а толкающий винт. А вся эта конструкция работает на пропане, – пишет "Мотор".

Этот Mini построила фирма Cummins, и ездить он, по секрету, не может. На платформе позади кузова установлен корабельный мотор, мощностью 4400 лошадиных сил.

Под капотом этого Fiat 500 стоит двигатель Lamborghini V12 мощностью 580 лошадиных сил. Одну лишь колею этого чудовища пришлось расширить в полтора раза. Самое интересно, что сделан этот "корч" на базе старого "чинквеченто", который был гораздо меньше современной версии.

Эта машина появилась по традиционному для самодельных суперкаров сценарию – кому-то очень хотелось Ferrari, но денег было только на Citroën 2CV. Владельцу лишь удалось раздобыть запчасти от списанной Ferrari 355 и дополнить "Ситроен" оригинальным обвесом.

Про значение Ford T для автопрома и человечества сказано уже многое, но при жизни на эту машину, конечно, никогда не ставили большие моторы. На этом же хот-роде на базе модели Т не просто стоит V8... Их здесь два!

Создатель этого безумного хот-рода на базе "Изетты" поступил просто – купил игрушку "Whatta Drag" серии Hot Wheels и "просто" воплотил ее в реальность. От оригинала осталась только кабина. Остальное: стальной каркас и 730-сильный V8 Chevy.