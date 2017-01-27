ТОП-6 маленьких машин с большими моторами (фото)

Сегодня, 06:40

Про некоторые маленькие машины говорят, что они больше, чем снаружи, но некоторые из этих карманных "монстров" имеют моторы больше них самих

ТОП-6 маленьких машин с большими моторами (фото)

В движение этот "Жук" приводит радиальный авиационный двигатель. При этом опрокинуться назад на разгоне ему ничего не грозит – мотор вращает не колеса, а толкающий винт. А вся эта конструкция работает на пропане, – пишет "Мотор".

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Этот Mini построила фирма Cummins, и ездить он, по секрету, не может. На платформе позади кузова установлен корабельный мотор, мощностью 4400 лошадиных сил.

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Под капотом этого Fiat 500 стоит двигатель Lamborghini V12 мощностью 580 лошадиных сил. Одну лишь колею этого чудовища пришлось расширить в полтора раза. Самое интересно, что сделан этот "корч" на базе старого "чинквеченто", который был гораздо меньше современной версии.

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Эта машина появилась по традиционному для самодельных суперкаров сценарию – кому-то очень хотелось Ferrari, но денег было только на Citroën 2CV. Владельцу лишь удалось раздобыть запчасти от списанной Ferrari 355 и дополнить "Ситроен" оригинальным обвесом.

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Про значение Ford T для автопрома и человечества сказано уже многое, но при жизни на эту машину, конечно, никогда не ставили большие моторы. На этом же хот-роде на базе модели Т не просто стоит V8... Их здесь два!

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Создатель этого безумного хот-рода на базе "Изетты" поступил просто – купил игрушку "Whatta Drag" серии Hot Wheels и "просто" воплотил ее в реальность. От оригинала осталась только кабина. Остальное: стальной каркас и 730-сильный V8 Chevy.

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