ТОП-7 автомобилей-разочарований (фото)

Рейтинг составлен по результатам опроса владельцев машин 2014-2017 модельного года, общее число которых превысило 300 тысяч автомобилей

Американское издание Consumer Reports опубликовало список автомобилей, владельцы которых разочаровались в своей покупке и больше не хотят связываться с продукцией бренда. Рейтинг составлен по результатам опроса владельцев машин 2014-2017 модельного года, общее число которых превысило 300 тысяч автомобилей. Список поделен на классы, в каждом из которых выбрали по самой разочаровывающей модели, набравшей большее число голосов, – передает "Мотор".

Компактный кроссовер: Jeep Compass



В Consumer Reports жаловались, в основном, на недостаток мощности, узкие передние кресла, тесный и аскетичный салон "Компаса", а владельцы отмечали вялый разгон, плохую шумоизоляцию и недостаточный комфорт. Тем не менее, около 42 процентов опрошенных были бы готовы рассмотреть такую же модель в качестве следующей покупки.

"Топливная экономичность могла бы быть лучше", "Водительское кресло нельзя высоко поднять, поэтому людям маленького роста сложно что-то увидеть за массивной панелью", "Индикатор кондиционера, включен он или выключен, трудно разглядеть". Так высказывались владельцы "Компаса" о своей машине.

Среднеразмерный вседорожник: Nissan Pathfinder



По итогам опроса Consumer Reports оказалось, что владельцы не смогли высоко оценить ни один из аспектов "Патфайндера". Только половина респондентов сообщили, что считают цену модели адекватной ее характеристикам. Другие отмечали низкое качество автомобиля.

Владельцы Pathfinder также сообщили о неудобных креслах автомобиля, расходе топлива, оказавшемся выше рекламируемого значения, а также о "слезающей" отделке переднего бампера и "отваливающихся" боковых накладках на кузове.

Компактный легковой автомобиль: Dodge Dart



Как сообщает издание, подавляющее большинство владельцев "Дарта" разочаровались в своей покупке. Модель заняла одно из последних мест в рейтинге Consumer Reports по удовлетворенности покупателей. Владельцы жаловались на вялый разгон, проблемы с кондиционером и частые поломки.

Несколько высказываний владельцев Dart о своей машине: "Трудно найти удобное положение за рулем. Регулировка по углу наклона недостаточна", "Подвеска очень жесткая, а кондиционер работает плохо", "С ней слишком много проблем. Некоторые из них до сих пор не устранены".

Среднеразмерный седан: Chrysler 200

Владельцы седана заявили о плохой шумоизоляции, резких толчках при переключении передач, тесном салоне и слишком жесткой подвеске.

В начале декабря "Крайслер" снял с конвейера как "двухсотый", так и Dodge Dart. Вместо этих моделей, "не оправдавших надежд", производитель решил сосредоточиться на выпуске Ram и Jeep. В США спрос на подобные машины начал расти и все больше американцев стали "снова пересаживаются с седанов на пикапы и вседорожники".

Минивэн: Dodge Grand Caravan



Владельцы этой модели пожаловались на неудобные сиденья второго ряда, проблемы с коробкой передач, дешевую отделку интерьера и плохую аудиосистему. Кроме того, был отмечен устаревший дизайн.

Несколько отзывов владельцев о "Караване": "Коврики и обивка – дешевые. Они уже износились, хотя владею машиной один год и проехал 11 тысяч миль" , "Передачи порой переключаются невпопад и слишком грубо", "Сиденья неудобны в длительных поездках".

Пикап: Nissan Frontier



В модели Frontier (на других рынках Navara и NP300) владельцы отметили очень плохую шумоизоляцию, слишком большой радиус разворота, низкую отзывчивость рулевого управления и неудобные кресла.

При этом Frontier является самым бюджетным пикапом "Ниссана" на рынке США. Модель стоит от 18,3 тысячи долларов, предлагается с полуторной и двойной кабиной, а также с четырех- и шестицилиндровыми моторами.

Автомобиль, который разочаровал владельцев больше всего: Acura ILX



Седан ILX заработал низкие оценки как в собственных тестах Consumer Reports, так и по отзывам владельцев. Модель, представляющая собой перелицованную "Хонду" Civic, раскритиковали за низкую динамику, шумность, плохое качество окраски кузова, тряскую подвеску и проблемы с КПП. "Этот автомобиль слишком дорог для такого низкого качества",- заявил один из владельцев.

В США модель стоит от 27,9 тысячи долларов за версию с 201-сильным мотором. Самый мощный седан Civic, оснащенный 174-сильным агрегатом, обойдется в 21,5 тысячи долларов.