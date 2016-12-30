ТОП-8 автомобилей, снятых с производства в 2016 году

Автопром не стоит на месте, поэтому со временем даже культовые модели уходят в небытие

В 2016 году с производства сняли множество автомобилей, среди них есть и культовые модели. В эту подборку попали только самые известные, пишет "ТопЖыр".

Land Rover Defender, 1983-2016

Культовый британский внедорожник, продержавшийся на конвейере несколько десятков лет, ушел на покой. Впрочем, через пару лет Ленд Ровер обещает выкатить в свет новый Ленд Ровер Дефендер.

Daewoo Nexia, 1995-2016

Корейско-узбекистанский седан, ставший в Украине едва ли не народным авто, как Деу Ланос.

BMW Z4, 2002-2016

Родстер BMW Z4 эпохи начала двухтысячных отжил свое. Теперь немцы вот-вот выпустят его одноименную замену.

Aston Matrin DB9, 2004-2016

Культовый Бондмобиль, завоевавший сердца многих. Уступил место новому Aston Martin DB11.

Jeep Patriot, 2007-2016

В наших краях Джип Патриот не особо популярная модель, однако мы хорошо ее знаем по многочисленным фильмам. Вместе с Jeep Compass I эстафету передала Jeep Compass II – он будет "отдуваться" сразу за две модели.

Volkswagen Passat CC, 2008-2016

Официально Volkswagen Passat CC еще не сняли с производства, однако такими данными располагают СМИ. На смену ему придет новейший купеобразный седан Volkswagen Arteon – c новой философией, ультра современными технологиями и т.п.

Chrysler 200, 2010-2016

С виду очень знакомый автомобиль (опять же – в основном по американским фильмам), но пользовался слабым спросом. Итог – Крайслер сказал ему "прощай".

Audi R8 e-tron, 2015-2016

Весьма интересный автомобиль, но оказавшийся не популярным. Электрический суперкар Ауди Р8 с запасом хода в 450 км вышел слишком дорогим – 1 млн евро. В результате ингольштадтцам удалось реализовать менее 100 экземпляров за 1,5 года.