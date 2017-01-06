Toyota разработала концепт-кар с искусственным интеллектом (фото)

Компания Toyota привезла на выставку потребительской электроники CES в Лас-Вегасе концепт-кар с искусственным интеллектом. Прототип Concept-i оснастили автопилотом и научили подстраиваться под владельца и пассажиров, – передает "Мотор".



Система под названием Yui объединяет искусственный разум и управляет практически всем автомобилем. Например, Yui умеет узнавать водителя и заранее настраивать подсветку салона в соответствии с его предпочтениями и прокладывать в навигации "дежурные" маршруты. В состав системы входят также технологии распознавания эмоций (по выражению лица и тембру голоса) и слежения за самочувствием.

Взаимодействие с находящимися в салоне людьми осуществляется как через звуковые сообщения и проекционный дисплей во всю площадь лобового стекла, так и с помощью прикосновений. В последнем случае технология реализована через подвижные чешуйчатые поверхности на подлокотниках.



Кроме того, Yui контролирует различные системы безопасности концепта и может автоматически включить систему полностью автономного управления в аварийной ситуации.

Toyota Concept-i умеет также "общаться" с окружающими автомобилями и водителями. К примеру, световые индикаторы снаружи с помощью разных цветов отображают, двигается ли машина на автопилоте или в режиме ручного управления. А на интегрированный в задней части концепта дисплей выводятся различные текстовые сообщения.



Дизайном концепта с дверьми-гильотинами занимался центр "Тойоты" в Калифорнии, тогда как за искусственный интеллект отвечало подразделение Toyota Innovation Hub в Сан-Франциско. О силовой установке Concept-i в компании информации не предоставили.