Uber заплатит за обман водителей 20 млн долларов

Окружной суд в Сан-Франциско приговорил компанию Uber к выплате штрафа в размере 20 млн долларов за введение водителей в заблуждение относительно будущих доходов и финансирования покупки автомобилей. Об этом сообщает The Hill.

Как пишет издание, Uber завышала суммы, которые могут заработать ее водители, почти в 20 городах США.

На сайте Uber сообщалось, что медианный годовой доход ее водителей в Нью-Йорке превышал 90 тыс. долларов, в Сан-Франциско – 74 тыс. долларов. На деле доходы водителей, работавших 40 часов в неделю, были намного ниже: 29 тыс. долларов в Нью-Йорке и около 21 тыс. долларов в Сан-Франциско.

Кроме того, с января по март 2015 года на сайте объявлений Craigslist компания обещала водителям высокую почасовую оплату, например, 25 долларов в час в Бостоне и 18 долларов в час в Миннеаполисе.

Между тем FTC выяснила, что в среднем по США менее 30% водителей смогли заработать указанные Uber суммы, в Бостоне эта доля была меньше 10%.

Uber согласилась совместно с американскими властями решить, как лучше выплатить компенсации водителям.

Сама компания при этом отрицает факт обмана, но пообещала улучшить политику по работе с водителями. Сделка с FTC не предполагает, что компания должна признать вину.