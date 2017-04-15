Украинцы активно скупают электромобили

Сегодня, 04:12

Продажи электрокаров выросли почти в два раза, наибольший спрос прослеживается в Киеве, Одесской и Харьковской областях

В Украине растут продажи электромобилей. Фото: autonews.com.ua
В Украине растут продажи электромобилей. Фото: autonews.com.ua

В Украине продажи электромобилей в первом квартале нынешнего года выросли почти вдвое, сравнивая с первым кварталом 2016-го: 620 зарегистрированных автомобилей к 294. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

А всего, за 2016 и первый квартал 2017 годов в нашей стране зарегистрировали 2284 автомобиля.

"Наибольший спрос на электромобили, по данным сервисных центров МВД, прослеживается в Киеве, в Одесской и Харьковской областях, следом идут Днепропетровская, Львовская, Киевская и Запорожская области", – отметил руководитель Главного сервисного центра Владислав Криклий.

Он добавил, что спрос на различные модели электромобилей зависит от месяца, предпочтения и доступности конкретных марок на украинском рынке. Со своей стороны, как сообщают в МВД, любой электромобиль нужно регистрировать в сервисных центрах Министерства внутренних дел. Однако "процесс не имеет никаких отличий от регистрации обычных автомобилей".
Украина, украинцы, автомобили, продажи, электрокары, электромобили

Вы сейчас просматриваете новость "Украинцы активно скупают электромобили". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

В Украине может появиться новый собственный автомобильный бренд. Фото: autonews.com.ua

В Украине может появиться новый собственный автомобильный бренд

Вчера, 04:29

Премьер-министр Владимир Гройсман провел переговоры с президентом южнокорейской корпорации Posco Daewoo

Авто

Jaguar F-Pace. Фото из открытых источников

В Нью-Йорке выбрали лучшие машины в мире

13 Апреля, 09:10

Первое место занял кроссовер Jaguar F-Pace, который также взял первый приз в категории "Лучший дизайн"

Авто

Налог на дорогие авто придется платить по новым правилам

13 Апреля, 08:17

Юристы напомнили о важных нюансах и разобрались, можно ли "увильнуть" от уплаты

Авто

Toyota, Lexus и Mercedes-Benz - самые популярные автомобили у угонщиков. Фото: topgir.com.ua

Украинские угонщики переключились на элитные автомобили

13 Апреля, 04:02

Чаще всего автоворы крадут машины японского и немецкого автопрома

Авто

Skoda задумалась об открытии своего завода в Украине. Фото: из открытых источников

Мировой автогигант может открыть свой завод в Украине

12 Апреля, 04:09

Гройсман провел переговоры с главой правления Skoda Auto

Авто

Ford показал эволюцию полицейских машин за 67 лет

12 Апреля, 02:48

Первым полицейским автомобилем Ford, который компания готовила для правоохранительных органов сразу на заводе, был седан Fordor 1950 года

Авто

Jeep представил самый мощный в мире внедорожник

12 Апреля, 01:57

Марка выпустила самый мощный и быстрый серийный внедорожник — инфернальный Jeep Grand Cherokee Trackhawk

Авто

Средний возраст автомобилей в Украине почти 20 лет. Фото: autonews.com.ua

Автомобили в Украине шокировали своим возрастом

11 Апреля, 04:02

Большинство машин в стране произведены более 19 лет назад

Авто

Все больше украинцев планируют пересесть на электромобили. Фото: motormania.com.ua

Популярность электромобилей в Украине достигла новых высот - исследование

10 Апреля, 04:45

Около трети украинцев подумывают о том, чтобы купить электрокар в ближайшем будущем

Авто

В марте на дороги Украины вышли 102 новых автобуса. Фото: из открытых источников

На дороги Украины вышли 102 новых автобуса, часть из них – российские

9 Апреля, 04:04

В тройку лидеров вошли бренды "Атаман", ПАЗ и "Эталон"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования