Украинцы активно скупают электромобили

Продажи электрокаров выросли почти в два раза, наибольший спрос прослеживается в Киеве, Одесской и Харьковской областях

В Украине продажи электромобилей в первом квартале нынешнего года выросли почти вдвое, сравнивая с первым кварталом 2016-го: 620 зарегистрированных автомобилей к 294. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

А всего, за 2016 и первый квартал 2017 годов в нашей стране зарегистрировали 2284 автомобиля.

"Наибольший спрос на электромобили, по данным сервисных центров МВД, прослеживается в Киеве, в Одесской и Харьковской областях, следом идут Днепропетровская, Львовская, Киевская и Запорожская области", – отметил руководитель Главного сервисного центра Владислав Криклий.

Он добавил, что спрос на различные модели электромобилей зависит от месяца, предпочтения и доступности конкретных марок на украинском рынке. Со своей стороны, как сообщают в МВД, любой электромобиль нужно регистрировать в сервисных центрах Министерства внутренних дел. Однако "процесс не имеет никаких отличий от регистрации обычных автомобилей".