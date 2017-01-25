Украинцы массово отказываются от китайских автомобилей

В Украине стремительно падают продажи китайских автомобилей. Так, по результатам продаж в 2016 году в ТОП-30 самых популярных брендов попала лишь Geely, да и то далеко не с лучшим результатом – 459 авто. Для сравнения, BMW за тот же период продала украинцам 3 073 машины, установив рекорд марки на украинском рынке. Об этом говорится в статистике "Укравтопрома".

За 2016 год продажи Geely рухнули на 70%. А такие китайские бренды, как Chery и Great Wall, и вовсе не попали в "тридцатку" самых продаваемых. Хотя еще в 2014 году Geely входила в ТОП-3 самых популярных автомобильных брендов в Украине.

Фиаско "китайцев" на украинском рынке легко объяснить. В 2016 году Украина запретила импорт автомобилей, экологический стандарт двигателей которых не соответствует норме Евро-5. Представители бюджетных брендов не смогли выполнить этого требования. И им пришлось уйти. Так Украину уже покинули четыре китайские и две иранские автомобильные марки.