Украинцы покупают машины за границей, чтобы сэкономить: чем чреваты "серые схемы" (видео)

Базы регистрации транзитных автомобилей нет – ни у полиции, ни у таможенников

Украинцы покупают машины за границей, чтобы сэкономить, но зачастую не платят пошлину и ездят на иностранных номерах годами. Базы данных таких машин у полиции нет. И в случае ДТП найти такого водителя невозможно.

С виду как новенькая, хотя этой машине уже 11 лет. Ее Виктор пригнал из Европы, где выложил 2,5 тысячи евро. На рынке в Украине она стоит семь. У машины литовская регистрация.

"На сегодняшний день мы платим поляку, если он вносит в техпаспорт, 300-400 евро. Мы платим на таможне, мы платим литовской фирме", – говорит Виктор, владелец автомобиля с иностранной регистрацией.

Так Виктор завез в Украину свою легковушку. И это только одна из схем, уверяют юристы. Водители идут на разные ухищрения, чтобы подешевле купить автомобиль.

К примеру, так называемая "пересечка". Машина въезжает в страну в режиме транзита, якобы следуя куда-то. Территорию Украины она должна покинуть в течение пяти дней. Но остается нелегально.

Вторая схема: транспортное средство оформляется на иностранное предприятие, а водитель – якобы его сотрудник. И в Украину въезжает как представитель компании. И, пожалуй, наиболее популярная схема: когда иностранный гражданин регистрирует авто на себя, въезжает в Украину и передает ключи третьему лицу. Все это не запрещено – уверяют юристы.

"Существует запрет на эксплуатацию резидентами Украины, использование тех транспортных средств, которые ввезены на таможенную территорию Украины временно. И до определенной степени он логичен. Необходима постоянная регистрация, необходима возможность установить владельца. Если водитель покинул место ДТП ", – сказал Вадим Володарский, юрист.

Базы регистрации транзитных автомобилей нет – ни у полиции, ни у таможенников. Хотя последние фиксируют въезд таких машин в страну. Если транспорт с иностранными номерами попадет в ДТП, то ее владельца найти практически невозможно.



"Просто на коленках написал доверенность человеку, отдал ключи, отдал техпаспорт и этот человек якобы законно ездит. Любой человек может со стороны подойти, дать ему в бубен, забрать эту машину и он никому ничего не докажет. И так же само можно взять эту машину протаранить остановку, выйти машину, хлопнуть дверями и уйти", – отметил Сергей Тюкавкин, эксперт по ввозу транзитных автомобилей.

Но Виктор уверяет – он водитель ответственный. Свой транспорт зарегистрировал согласно украинским законам.

"Она находится на учете. Техосмотр у меня есть. И страховка, и зеленая карта заграничная есть. Плюс страховку украинскую я тоже купил. Я так же плачу штрафы как любой гражданин Украины" ", – заверил Виктор.

Но таких, как Виктор, единицы. Все из-за высоких таможенных сборов, уверены эксперты. Вот и вынуждены украинские водители изворачиваться и годами ездить с транзитными номерами.

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