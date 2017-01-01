Украинцы резко скупают внедорожники и кроссоверы

Продажи таких автомобилей всего за один месяц взлетели на целых 62%

По итогам ноября продажи кроссоверов и внедорожников в Украине выросли на 62%. А с начала года динамика роста составила 55% по сравнению с прошлым годом, передает AUTO-Consulting.

В ноябре на покупку внедорожников и кроссоверов украинцы потратили более 100 млн. евро. Или 2/3 всех денег на покупку новых легковых автомобилей.

В сегменте SUV более половины продаж составляют автомобили среднего класса – C SUV – 53% рынка внедорожников. Он является и самым быстрорастущим в Украине – рост составляет почти в 2 раза по сравнению с прошлым ноябрем.

Самыми популярными кроссоверами и внедорожниками в Украине стали KIA Sportage, Renault Duster, Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Hyundai Tucson. Кстати, все они представители сегмента C SUV.

Средний ценовой сегмент автомобилей SUV по итогам ноября занял 63% от всего сегмента. А премиальные кроссоверы заняли 22% сегмента. Тогда как в целом продажи Premium в ноябре составили 14%.

Самыми продаваемыми премиальными кроссвоверами в ноябре стали Audi Q7, Mercedes-Benz GLE-class, Lexus RX, Audi Q5 и BMW X5. Кстати, суммарно продажи этих моделей занимают 5% рынка новых легковых автомобилей.

Средняя стоимость купленного в ноябре SUV составила 30,7 тыс. евро. Это на 30% дороже среднестатистического проданного в ноябре нового автомобиля.