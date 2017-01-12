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Украинцы стремительно закупают коммерческие автомобили http://www.segodnya.ua/img/article/7877/47_main.1484237179.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/47_tn.1484237179.jpg Авто Рынок автотранспорта для бизнеса за год вырос на 62%

Украинцы стремительно закупают коммерческие автомобили

Сегодня, 04:00

Рынок автотранспорта для бизнеса за год вырос на 62%

В Украине на 62% увеличился спрос на коммерческие автомобили. Фото: из открытых источников
В Украине на 62% увеличился спрос на коммерческие автомобили. Фото: из открытых источников

В декабре 2016 года в Украине было зарегистрировано 1 112 продаж новых коммерческих автомобилей, что почти на 16% больше чем годом ранее, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Не смотря на 45-процентное падение продаж относительно декабря 2015 года, лидирующую позицию на рынке удержала марка Renault. В последнем месяце года объем продаж новых коммерческих автомобилей этой французской марки составил 197 шт.

Второе место в декабре занял Fiat, спрос на автомобили этой марки вырос на 7% и составил 153 автомобиля.

Третье место досталось Volkswagen, который нарастил свои декабрьские продажи в 2,4 раза до 138 авто.

На четвертом месте Ford с результатом 120 проданных авто (+131% к декабрю 2015г.).
Замыкает декабрьскую пятерку лидеров с показателем 107 зарегистрированных продаж российский ГАЗ, спрос на который вырос на 2 процента.

Всего за двенадцать месяцев прошедшего года на рынке новых коммерческих автомобилей было зарегистрировано 8 тыс. 354 продажи. Такой результат демонстрирует, что платежеспособный спрос в этом сегменте автомобильного рынка Украины за год вырос на 62 процента.

Наилучший результат в 2016 году продемонстрировала марка Renault – 1 684 проданных авто. Относительно 2015 года продажи новых коммерческих автомобилей Renault увеличились на 68 процентов.

Второе место в рейтинге брендов досталось Fiat – 1 044 проданных авто (+46% к 2015 г.).
На третьем месте ГАЗ с результатом 930 автомобилей (+63%).

Также в ТОП-5 вошли: Volkswagen – 717 авто (+17%) и Mercedes-Benz – 673 машины (+122%).
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