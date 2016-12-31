Украинец создал уникальный автомобиль, скрестив "Волгу" и BMW (фото)

Украинец Юрий Бойко собрал своими руками необычный автомобиль, донором для которого стали два автомобиля. Первый – это ГАЗ-24 1982 года выпуска. Второй – BMW E34 M50B25, оснащенный 2,5-литровым двигателем мощностью 192 лошадиных сил, передает Autorambler.

"Волга" была во владении у Бойко с начала 2000- х годов, и именно на ней он когда-то учился ездить. Однако в течение последних лет автомобиль стоял на улице и гнил. Украинец решил сохранить машину как память о былых временах и подарить автомобилю еще одну жизнь, скрестив его с BMW, которому на момент начала работы было около 20 лет, довольно неплохо сохранился. С такими вводными автор приступил к работе.

Перед скрещиванием была проведена подготовка автомобилей. Так, от "Волги" остался только кузов: 4 двери, багажник, капот, крылья, пороги. Плюс – несколько деталей в салоне. А вот техническая составляющая была сохранена от BMW 5-й серии. Это – полностью ходовая часть, двигатель, топливная система, проводка, а также различные элементы в салоне: например, передняя панель с рулевым колесом, кондиционер и многое другое. Кузовом BMW было пожертвовано, несмотря на его хорошее состояние, ради воплощения проекта по "скрещиванию".

Затем началась работа по соединению двух моделей. Благодаря более крупным размерам 24-й "Волги" "газовский" кузов отлично встал на немецкое шасси. Тем не менее, авторам проекта пришлось сделать немало изменений. Например, изготовить новые пороги, вварить усилители для прочности конструкции, заменить передние и задние крылья, сделать крепления для передних крыльев, фартука, а также радиатора, и многое другое. Сам Юрий Бойко отмечает, что "сильно попотел", чтобы все выставить правильно, а капот – четко закрывался.

В салоне будущего автомобиля авторам проекта пришлось провести ряд особых доработок. Поскольку ГАЗ-24 шире, чем BMW E34 — 1800 мм против 1751 мм — передняя панель "немца" не подходила по размерам – была ниже и уже, чем необходимо. При помощи специального материала, тюнеры ликвидировали зазоры над панелью, а также между панелью и дверью. При этом было изменено положение оригинальных боковых воздуховодов, а также сделаны специальные крепления в дверных панелях. После дальнейших доработок салон автомобиля был обшит кожей.

После этого кузов автомобиля был покрашен в черный цвет. Также были установлены детали от ГАЗ-24 – новая решетка радиатора, дверные ручки, боковые вентиляционные дефлекторы, фары, поворотники и задние фонари, а также различные другие мелочи.

Отдельного рассказа заслуживает двигатель автомобиля. Изначально за основу был взят оригинальный 2,5-литровый 192-сильный мотор от BMW E34, объем которого был увеличен до 3 литров. Блок цилиндров был сточен на 1 мм, при этом целый ряд элементов (например, шатунные вкладыши и поршневые кольца) были позаимствованы у двигателя M54B30. Кроме того, был проведен чип-тюнинг, в результате чего новый трехлитровый мотор стал развивать свыше 200 лошадиных сил.