Украинский броневик Hulk прошел зимние испытания (видео)

Вес бронемашины снизили на две тонны, а днище автомобиля имеет V-образную форму

Завершилось зимнее тестирование нового украинского бронеавтомобиля КрАЗ Hulk. По видео, которое продолжается всего несколько секунд, сложно судить, какими качествами обладает машина, передает Autonews.

Однако уже известно, что вес бронемашины снизили на две тонны. Днище автомобиля имеет V-образную форму, что помогает облегчить последствия взрыва мощностью 6 кг в тротиловом эквиваленте. Бронемашина относится ко 2-му классу бронезащиты.

На сайте производителя указано, что бронирование выполнено таким образом, что пуля, выпущенная под любым углом к поверхности автомобиля, не проникнет внутрь, не встретив на своем пути элементов брони. Кроме этого минимизирована возможность прострела в результате рикошета.

Что же касается других характеристик – то шестнадцати тонный Hulk способен разогнаться до 90 км/час благодаря 310-сильному дизельному мотору с турбонаддувом, он же обеспечивает высокую эффективность работы при экстремальных температурах от — 45 до + 45 0C. А механическая девятиступенчатая коробка передач легко адаптирует автомобиль под конкретные условия эксплуатации. Автомобиль вмещает 12 человек экипажа.