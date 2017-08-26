Уникальный Ferrari, простоявший 40 лет в гараже, продадут за 2 миллиона евро

Единственный в мире экземпляр спорткара Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta Alloy by Scaglietti, больше сорока лет простоявший заброшенным в гараже, будет продан на аукционе RM Sotheby's. За автомобиль планируется выручить от 1,4 до 1,7 миллиона евро, причем даже в его нынешнем, невосстановленном состоянии, – передает "Мотор".

В общей сложности в период с 1969 по 1973 компания Ferrari произвела 1200 экземпляров модели 365 GTB/4. Из них пять – это автомобили со сверхлегким алюминиевым кузовом от ателье Scaglietti, которые были построены для участия в марафоне "24 часа Дайтоны". Из этих пяти только один был сертифицирован для использования на дорогах общего пользования, и именно эта машина сейчас продается.

Данный экземпляр "Дайтоны" был собран в июне 1969 года. Он оснащен плексигласовыми корпусами фар, электроприводами стекол и черным кожаным интерьером. Машина была отправлена дилеру в Болонье, где ее купил основатель и издатель журнала Autosprint Лучиано Конти, близкий друг Энцо Феррари. В 1970-м спорткар сменил владельца, который спустя месяц снова ее перепродал.

Вскоре машина оказалась в Японии, сменила несколько владельцев и даже появилась в местном автомобильном журнале. В начале 1980-х спорткар в последний раз поменял хозяина, который и хранил ее в гараже в течение последних 40 лет.

Пробег спорткара составляет 36 390 километров. Оригинальность автомобиля, как и всех кузовных панелей от Scaglietti, подтверждена известным специалистом по машинам Ferrari Марселем Массини. После реставрации и по прошествии времени стоимость этого Ferrari многократно увеличится.

Напомним, Ferrari представила новую "дешевую" модель.