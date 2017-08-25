В Китае машину автохамки эвакуировали на крышу дома

Автомобилистка оставляла машину на территории жилого комплекса, не имея на это разрешение

В Китае необычным способом проучили нарушительницу правил парковки. Как сообщает "Мотор" со ссылкой на The Sun, автомобиль женщины, которая неоднократно парковалась в неположенном месте и мешала другими водителям, переставили на крышу здания. С помощью крана.

Автомобилистка оставляла машину на территории жилого комплекса в городе Бэньси, не имея на это разрешение. Один раз она бросила автомобиль на 38 часов, за что ей был выписан штраф. Однако оплаты не последовало.

Охранник паркинга вступал в конфликт с женщиной, но она продолжала незаконно использовать стоянку. Когда нарушительница вновь припарковалась, при этом перекрыв выезд другим автомобилям, управляющая компания ЖК вызвала кран — машину переставили на крышу небольшой постройки на территории стоянки.

Позднее в тот же день на парковку еще раз приехал кран, который спустил автомобиль на землю. Вызвала ли технику нарушительница или это сделала управляющая компания ЖК — не уточняется.

Напомним, в США появился прокат "автомобилей мечты".