В Китае создадут клон Range Rover

Сегодня, 04:16

Марка Zotye презентовала патентные изображения нового кроссовера

Все фото производителя
Все фото производителя

Новый кроссовер Zotye в стиле Range Rover может появиться в 2018 году, а пока появились его патентные изображения, пишет "Автоцентр".

Китайская марка Zotye стала известна, создав клоны Porsche Macan и Volkswagen Touareg. Есть в линейке и кроссовер, созданный по мотивам Range Rover Sport. Теперь же китайские дизайнеры взялись скопировать и его старшего брата Range Rover.

В сети появились патентные изображения новой модели, которая может появиться в 2018 году. Судя по всему, китайский кроссовер станет флагманом Zotye, ведь автомобиль крупнее, чем другие внедорожные модели марки.

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В дизайне сразу просматриваются черты Range Rover, хотя, например, фонари выполнены в духе оптики Land Rover Discovery 2017.

Подробной информации о новой модели пока нет, но можем предположить, что новый Zotye получит 2,0-литровый турбомотор мощностью примерно 200 – 220 л.с. и семиступенчатую КПП с двумя сцеплениями. Возможно появления версий как с передним, так и с полным приводом.
range rover, автомобиль, кроссовер, Zotye

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