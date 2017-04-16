В Китае выпустили новый роскошный электромобиль

Сегодня, 07:25

Во внешнем виде прототипа можно подметить необычную форму бокового остекления, камеры вместо боковых зеркал и отсутствие традиционных ручек дверей


Китайцы сделали роскошный электрокроссовер. Фото: car.autohome.com.cn

Китайцы сделали роскошный электрокроссовер. Фото: car.autohome.com.cn

Китайцы сделали роскошный электрокроссовер. Фото: car.autohome.com.cn

Китайская компания SAIC представит на автошоу в Шанхае роскошный электрический кроссовер — концепт Vision-E с четырехместным салоном. Первые изображения новинки опубликованы на портале car.autohome.com.cn, – передает "Мотор".

Во внешнем виде прототипа можно подметить необычную форму бокового остекления, камеры вместо боковых зеркал и отсутствие традиционных ручек дверей. Вместе с тем на изображении не видно центральной стойки.

Четыре кресла в салоне разделены сплошным высоким тоннелем. Интерьер примечателен также ровным полом и обилием светодиодной подсветки, а еще — большим тачскрином спереди, который служит одновременно дисплеем мультимедийного комплекса и органом управления прочими системами.

Предположительно, полностью электрический Vision-E обладает запасом хода около 500 километров. Официальная премьера состоится 18 апреля.
электромобиль, автомобили, китайцы, Vision-E

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