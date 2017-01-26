В США начнут продавать автомобили в супермаркетах

Сегодня, 00:28

Помимо подбора машины, сервис позволит выбрать способ покупки (например, в кредит) и оформить страховку

Walmart начнут продавать автомобили
Walmart начнут продавать автомобили

В крупной американской розничной сети Walmart начнут продавать автомобили. Как сообщает "Мотор" со ссылкой на издание Automotive News, в супермаркетах сети появятся специальные терминалы по подбору новых и подержанных машин через интернет. После выбора автомобиля система предложит клиенту подъехать в соответствующий дилерский центр.

Интернет-платформа, с помощью которой будет реализован проект, носит название CarSaver. Помимо подбора машины, сервис позволит выбрать способ покупки (например, в кредит) и оформить страховку. Процесс осуществляется через терминалы с сенсорным экраном — первоначально они появятся в 25 магазинах сети Walmart. Для разрешения каких-либо вопросов предусмотрен телефонный центр поддержки.

В 2016 году о программе продаж автомобилей по интернету договорились альянс Fiat Chrysler Automobiles и компания Amazon. Сервис предназначен для жителей Италии и позволяет купить некоторые модели "Фиата", не отходя от компьютера. В случае приобретения через Amazon, клиенты могут выбрать предпочитаемый автоцентр для получения покупки. Автомобиль будет готов не позднее чем через две недели после заказа.

При этом сервис CarSaver не будет участвовать в платежах за автомобили — расчеты должны производиться непосредственно между покупателем и продавцом, а CarSaver получает премию от дилера за совершенную сделку.

В прошлом году Walmart и CarSaver запустили пилотную версию программы во Флориде, в которой приняло участие 20 автоцентров. Более половины случаев использования системы завершились покупкой автомобиля, а клиенты в среднем сэкономили более трех тысяч долларов относительно среднерыночных розничных цен.
США, Amazon, автомобили, Walmart

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