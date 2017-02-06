В Украине демонтируют дорожные знаки с рекламой (видео)

Запрещенные указатели будут убирать до конца года

Украинские дороги изменят свой вид. В частности, с дорожных знаков исчезнет реклама. Это касается как графического изображения, так и текста, сообщает "Завтрак с 1+1".

Так, к концу 2017 года знаки с рекламной информацией демонтируют или заменят.

Изменения прописаны в новой редакции Государственного стандарта Украины "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения".

Теперь на дорожных знаках запрещена реклама. То есть вне закона оказались знаки, на которых нанесены логотипы, торговые марки и названия предприятий.