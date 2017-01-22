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В Украине количество электромобилей за год выросло в четыре раза http://www.segodnya.ua/img/article/7899/15_main.1484841630.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7899/15_tn.1484841630.jpg Авто В 2016 году в Украине зарегистрировано более 2500 электромобилей и гибридов

В Украине количество электромобилей за год выросло в четыре раза

Сегодня, 05:21

В 2016 году в Украине зарегистрировано более 2500 электромобилей и гибридов

В 2017 электрокары могут подешеветь на 20%. Фото: minds.com
В 2017 электрокары могут подешеветь на 20%. Фото: minds.com

В 2016 году в Украине, по данным Министерства внутренних дел, зарегистрировано 2593 "зеленых" автомобиля: 1709 – электрокаров и 884 – гибридов. Их число могло быть большим, отмечают в Electrocars. А если бы не было проблем с сертификацией американских автомобилей в конце лета, показатели могли бы быть выше.

Стоит отметить, что в 2016 в Украине впервые существенно увеличилось количество электрокаров и зарядных станций. Так, на начало прошлого года в Киеве было всего 38 зарядных станций, сейчас – 136. Второе место по количеству "розеток" для электрокаров занимает Харьков, их в городе 92. По Украине количество электростанций выросло с 153 до 577, а колличество скоросных станций для зарядки с нуля увеличилась до 44. То есть на одну зарядную станцию приходится четыре автомобиля.

Для того, чтобы население покупало больше электрокаров, в каждом областном центре должно быть минимум 10 зарядных станций, считает CEO ElectroCars Олександр Кравцов: "Именно при такой минимальной инфраструктуре электромобили в городе станут заметны, до этого – рынка нет. А при 100 зарядных станциях электромобили в городе будут чувствовать себя, "как рыбы в воде". Пример Киева и Харькова этому подтверждение".

Уже в 2017 электрокары в Украине могут подешеветь. В Верховной Раде уже лежит законопроект об отмене НДС на электромобили. Если законопроект примут, электрокары станут на 20% дешевле. Ранее в министерстве инфраструктуры Украины заявляли, что будут поддерживать развитие инфраструктуры для электромобилей. 
Украина, Харьков, законопроект, НДС, электромобиль, электрокары, электромобили

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Автор:

Виталий Андроник

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