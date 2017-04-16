В Украине планируют снизить цены на электромобили

Украинский рынок электромобилей ждет новый качественный толчок. Возрастающий интерес украинцев к электрокарам поддержат снижением стоимости этого вида транспорта, передает Укринформ.

Так в Министерство инфраструктуры Украины презентовало в Верховной Раде концепцию реформы по стимулированию развития отрасли электрического транспорта.

Концепция реформы по стимулированию развития отрасли электрического транспорта в Украине предусматривает временную отмену НДС и акциза и импорт электрокаров и зарядные станции в течение пяти лет.

В частности, для стремительного развития рынка мы планируем временно до 1 января 2023 освободить от НДС импорт и дальнейшее поставки электрического транспорта, а также зарядные станции.

Также предлагается освободить импорт электротранспорта от уплаты акциза.

В рамках десяти лет также планируется отменить налог на поставку комплектующих к е-транспорту и зарядных станций.

В комплексе это существенно удешевит электрокары для украинцев, и поспособствует увеличению доли электрокаров на рынке.