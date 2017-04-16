В Украине планируют снизить цены на электромобили
Мининфраструктуры представило концепцию развития электротранспорта
Украинский рынок электромобилей ждет новый качественный толчок. Возрастающий интерес украинцев к электрокарам поддержат снижением стоимости этого вида транспорта, передает Укринформ.
Так в Министерство инфраструктуры Украины презентовало в Верховной Раде концепцию реформы по стимулированию развития отрасли электрического транспорта.
Концепция реформы по стимулированию развития отрасли электрического транспорта в Украине предусматривает временную отмену НДС и акциза и импорт электрокаров и зарядные станции в течение пяти лет.
В частности, для стремительного развития рынка мы планируем временно до 1 января 2023 освободить от НДС импорт и дальнейшее поставки электрического транспорта, а также зарядные станции.
Также предлагается освободить импорт электротранспорта от уплаты акциза.
В рамках десяти лет также планируется отменить налог на поставку комплектующих к е-транспорту и зарядных станций.
В комплексе это существенно удешевит электрокары для украинцев, и поспособствует увеличению доли электрокаров на рынке.
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