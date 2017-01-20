В Украине подорожали автомобили

В январе 2017 года из-за повышения курса доллара стоимость новых машин в автоцентре несколько раз менялась на 5-10%.

Стоимость автомобилей в январе 2017 году из-за скачков курса доллара уже несколько раз менялась. Цены на машины остаются зависимы от курса валют, поскольку в основном на рынке предтавлены импортные авто.

"В январе цены на авто уже подняты два раз а в среднем на 5-10% на фоне девальвации гривны. Как и ранее есть четкая привязка к курсу гривны на межбанке. Других ценовых факторов сейчас нет", – говорит директор по маркетингу группы компаний "АИС" Сергей Боровик.

Стоимость автомобилей может снизиться после февраля, когда гривна укрепится: "После февраля гривня укрепится и будет плавно идти к отметке 28,5 гривни к концу года", – прогнозирует руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.