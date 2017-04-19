В Украине разработали новый автомобиль с интересным названием

Сегодня, 04:07

"Зубренок" получил турбодизельный двигатель и 6-ступенчатую коробку передач

МАЗ 4371 «Зубренок». Фото: autonews.com.ua
МАЗ 4371 «Зубренок». Фото: autonews.com.ua

В Украине разработали новую модель грузовика — хлебный фургон на базе шасси МАЗ 4371 "Зубренок". Выпуск автомобиля налажен на мощностях группы компаний АИС на заводе Авто-Холдинг в Кременчуге, передает AUTO-Consulting.

Автомобиль имеет одну из самых максимальных грузоподъемностей в классе среднетоннажных городских автомобилей и рассчитан на транспортировку 240 хлебных лотков, и это самый вместительный из "хлебников" на украинском рынке.

Фургон МАЗ 4371 получил турбодизельный двигатель стандарта Евро-5 ММЗ Д-245.35 и 6-ступенчатую МКПП Shaanxi Fast Gear (разработана корпорацией Eaton (США).
Украина, автомобили, автопром, разработка, маз

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