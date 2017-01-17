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В Украине резко сократилось производство автомобилей http://www.segodnya.ua/img/article/7888/19_main.1484595548.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/19_tn.1484595548.jpg Авто Отечественный автопром "просел" на 36% за год

В Украине резко сократилось производство автомобилей

Сегодня, 04:09

Отечественный автопром "просел" на 36% за год

Украинский автопром рухнул. Фото: Autoua.net
Украинский автопром рухнул. Фото: Autoua.net

По предварительным данным ассоциации "Укравтопром", в декабре 2016 года на украинских заводах было произведено 678 автотранспортных средств, что на 63,4% меньше результата декабря 2015 года и на 22,7% меньше показателя ноября 2016 года.

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, которых было произведено 540 шт. Таким образом, по сравнению с ноябрем выпуск легковых авто в Украине уменьшился на 30,5%, и в то же время произошло отставание на 58,2% от декабрьского показателя 2015 года.

Количество коммерческих автомобилей, зафиксированных в статистике "Укравтопрома" в отчетном месяце – 56 автомобилей, что на 9,8% больше, чем в предыдущем месяце, но при этом на 83,5% меньше, чем в декабре 2015 года. Стоит отметить, что в данных за декабрь отсутствуют показатели ПАО "АвтоКрАЗ", который уже пятый месяц не предоставляет статистику по своему производству.

Также за отчетный месяц было произведено 82 автобуса. Такой объем производства на 67,3% превысил показатель предыдущего месяца, однако от результата годичной давности отстал на 62,7 процента.

Всего за 2016 год в Украине было произведено 5264 автотранспортных средства, что на 36,5% меньше предыдущего результата. Из них:

  • Легковые автомобили – 4340 шт. (-23,2% к аналогичному периоду предыдущего года).
  • Коммерческие автомобили – 603 шт. (-65,4% к аппг).
  • Автобусы – 321 шт. (-64,2% к аппг).
Украина, производство, автомобили, автопром, 2016 год

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