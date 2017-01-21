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В Украине собираются ужесточить скоростные рамки http://www.segodnya.ua/img/article/7903/44_main.1484938765.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/44_tn.1484938765.jpg Авто Если Рада примет закон, украинцам придется забыть о допустимых 20 км/ч превышения скорости

В Украине собираются ужесточить скоростные рамки

Сегодня, 04:03

Если Рада примет закон, украинцам придется забыть о допустимых 20 км/ч превышения скорости

Граница максимального превышения скорости хотят снизить с 20 до 10 км/ч. Фото: drivernotes.net
Граница максимального превышения скорости хотят снизить с 20 до 10 км/ч. Фото: drivernotes.net

Допустимое превышение скорости на 20 км/ч может стать незаконным. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому граница превышения максимально разрешенной скорости на автомобиле уменьшается с 20 до 10 км/ч.

А в городе планируется уменьшить максимально допустимую скорость для автомобилей с 60 до 50 км/ч.

Как показывает европейская статистика, в этом случае анализ ДТП в Великобритании, чем выше скорость автомобиля, тем тяжелее последствия для пешеходов.

Так, при скорости наезда автомобиля 32 км/ч погибают 5% пешеходов, а треть вообще не получают травмы.

При росте скорости до 48 км/ч эти показатели намного хуже — 45% пешеходов погибают и многим наносятся серьезные увечья.

А если ДТП происходит на скорости 64 км/ч, то здесь ситуация совсем плохая. В этом случае при наезде летальные случаи фиксируются в 85% случаях.

Ни исключено, что большинство водителей продолжат по старинке ездить с превышением скорости 20 км/ч, однако после того, как полноценно заработает система автоматической фиксации нарушений ПДД, это пройдет.
Украина, законопроект, ограничение скорости, скорость, автомобили

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Источник:

АвтоЦентр.ua

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