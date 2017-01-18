В Украине закончились "Ланосы"

Продажи самого народного автомобиля могут возобновиться лишь ближе ко второй половине 2017 года

Продажи ЗАЗ "Ланос" в Украине приостановлены. Как сообщил один из дистрибьюторов Запорожского автозавода, сейчас автомобилей нет в наличии. И когда появятся, неизвестно, передает CarDiagram.

Впрочем, ситуацию прояснили в "Укравто" — корпорации, которая владеет ЗАЗом. Представители компании рассказали, что "Ланосов", действительно, пока нет в наличии. Однако ближе ко второй половине 2017 года продажи должны возобновиться.

ЗАЗ "Ланос" входит в ТОП-10 самых дешевых автомобилей в Украине. Правда, пока что авто вылетело из рейтинга в виду его отсутствия у дилеров. Однако в списке бюджетных машин остались другие модели ЗАЗ – "Сенс", Vida и Forza.

Последнее время автомобили ЗАЗ, несмотря на низкую цену, продаются не очень хорошо. По итогам 2016 года ни одна из моделей, собираемая в Запорожье, не вошла в рейтинг самых популярных автомобилей в Украине.

В целом же бренд ЗАЗ в прошлом году, по данным ассоциации "Укравтопром", занял лишь 10 место, уступив позиции даже премиальной марке BMW. Последняя возглавила ТОП-5 популярных премиум брендов авто в Украине.