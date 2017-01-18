Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Автоновости
В Украине закончились "Ланосы" http://www.segodnya.ua/img/article/7891/73_main.1484677705.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/73_tn.1484677705.jpg Авто Продажи самого народного автомобиля могут возобновиться лишь ближе ко второй половине 2017 года

В Украине закончились "Ланосы"

Сегодня, 04:09

Продажи самого народного автомобиля могут возобновиться лишь ближе ко второй половине 2017 года

Продажи ЗАЗ «Ланос» в Украине временно приостановлены. Фото: Autoua.net
Продажи ЗАЗ «Ланос» в Украине временно приостановлены. Фото: Autoua.net

Продажи ЗАЗ "Ланос" в Украине приостановлены. Как сообщил один из дистрибьюторов Запорожского автозавода, сейчас автомобилей нет в наличии. И когда появятся, неизвестно, передает CarDiagram.

Впрочем, ситуацию прояснили в "Укравто" — корпорации, которая владеет ЗАЗом. Представители компании рассказали, что "Ланосов", действительно, пока нет в наличии. Однако ближе ко второй половине 2017 года продажи должны возобновиться.

ЗАЗ "Ланос" входит в ТОП-10 самых дешевых автомобилей в Украине. Правда, пока что авто вылетело из рейтинга в виду его отсутствия у дилеров. Однако в списке бюджетных машин остались другие модели ЗАЗ – "Сенс", Vida и Forza.

Последнее время автомобили ЗАЗ, несмотря на низкую цену, продаются не очень хорошо. По итогам 2016 года ни одна из моделей, собираемая в Запорожье, не вошла в рейтинг самых популярных автомобилей в Украине.

В целом же бренд ЗАЗ в прошлом году, по данным ассоциации "Укравтопром", занял лишь 10 место, уступив позиции даже премиальной марке BMW. Последняя возглавила ТОП-5 популярных премиум брендов авто в Украине.
Украина, ланос, автомобили, авторынок, продажи, lanos, наличие

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине закончились "Ланосы"". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авто

Электромобиль обошел в гонке одну из быстрейших бензиновых машин

Вчера, 06:44

Гонки между Concept-One и Veyron проходили на классической дрэговой дистанции 402 метра

Авто

Фото: instagram.com/ryannegri

Владелец Tesla не смог разблокировать электрокар в пустыне Мохаве из-за отсутствия сотовой связи

Вчера, 05:31

Чтобы выйти из этой неприятной ситуации, жене бизнесмена пришлось пройти более 3 километров, чтобы поймать сигнал, позвонить друзьям и попросить привезти ключи от машины

Авто

Украинский автопром рухнул. Фото: Autoua.net

В Украине резко сократилось производство автомобилей

Вчера, 04:09

Отечественный автопром "просел" на 36% за год

Авто

Nissan презентовал стильный концепт седана на автошоу в Детройте

16 Января, 22:56

В салоне преобладает кожа и декоративные элементы из дерева, которые продолжают тему эмоциональной геометрии

Авто

Mercedes-Benz «Кубик» провалил испытание украинскими дорогами. Фото: autonews.com.ua

Mercedes-Benz "Кубик" провалил испытание украинскими дорогами

16 Января, 04:45

Водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу

Авто

Рынок автобусов в Украине удвоился. Фото: paz.ais.ua

Российские автобусы в Украине пошли нарасхват

15 Января, 04:15

Спрос на ПАЗы увеличился в 6,3 раз

Авто

Авторынок России достиг «дна». Фото: tripedali.com

Авторынок России достиг "дна"

14 Января, 04:10

Продажи автомобилей в РФ падают четвертый год подряд, но эксперты прогнозируют, что эта тенденция может закончиться

Авто

В Украине на 62% увеличился спрос на коммерческие автомобили. Фото: из открытых источников

Украинцы стремительно закупают коммерческие автомобили

13 Января, 04:00

Рынок автотранспорта для бизнеса за год вырос на 62%

Авто

Украинцы резко бросились скупать б/у автомобили. Фото: из открытых источников

Украинцы резко бросились скупать б/у автомобили

12 Января, 04:09

Уровень продаж подержанных автомобилей вырос на 55%

Авто

Самым популярным автомобилем в Украине стал Kia Sportage. Фото: Autocentre.ua

Какие автомобили покупали украинцы в 2016 году: удивительные результаты

11 Января, 04:00

Самой продаваемой оказалась модель стоимостью более полмиллиона гривен

Авто

Lamborghini выпустил редкую модель трактора. Фото: luxurylaunches.com

Lamborghini выпустил редкую модель трактора

9 Января, 11:06

Кузов машины окрашен в классический красный цвет, а шасси и ступицы выделены голубым

Авто

Представлен мощнейший Bentley в истории

8 Января, 06:36

Модификация Supersports получила 700-сильный двигатель W12 с двумя турбинами

Авто

Volkswagen признали мировым лидером. Фото: automotivereleasedate.com

Рейтинг самых продаваемых марок авто 2016 года

8 Января, 01:45

Volkswagen стал глобальным лидером продаж впервые за пять лет

Авто

Audi представили беспилотный кроссовер с искусственным интеллектом

7 Января, 21:42

 программное обеспечение кроссовера заложен принцип "глубокого обучения" — его система автопилота "училась" вождению у человека

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.