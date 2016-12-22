В Украину завезли автомобилей на 1,5 млрд долларов

В основном в нашу страну везут машины из Германии, Японии и США

За 10 месяцев 2016 года в Украину было импортировано 93 926 автотранспортых средств на сумму 1 млрд. 496 млн долларов, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Наибольшую долю в этом импорте составили легковые автомобили, которых было завезено в количестве 66 606 шт. Закупка легковых авто обошлась импортерам в 1,139 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года импорт легковых машин вырос на треть, а его таможенная стоимость увеличилась на 73%. В результате средняя стоимость импортируемого в страну автомобиля поднялась на 4 тыс. долларов – до 17 тысяч долларов.

Больше половины легковых автомобилей (55%), за период с января по октябрь, было ввезено в Украину из Евросоюза. За 36,9 тыс. машин, купленных в странах ЕС, было потрачено валюты, эквивалентной сумме в 593,5 млн долларов. Таким образом, средняя таможенная стоимость легкового автомобиля из Европы составила около 16 тыс. долларов.

По странам тройка лидеров поставщиков легковых авто в Украину выглядит следующим образом:

На первом месте Германия, из которой за десять месяцев было импортировано 11 590 машин, средней стоимостью в 18 тыс. долларов за штуку.

Из Японии на украинский рынок поступило 9 647 авто. Средняя таможенная стоимость автомобиля из Страны восходящего солнца – 24 тыс. долларов.

Замыкает лидерскую тройку США, откуда с января по октябрь текущего года прибыло и было растаможено чуть более 5 тыс. машин. Средняя таможенная стоимость легкового автомобиля из США составила 30 тыс. долларов.