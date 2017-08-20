Ведущие автобренды отказались от участия в автосалоне во Франкфурте

Сегодня, 04:06

Компании ориентируются на новые предпочтения потребителей

Франкфуртский автосалон. Фото: AFP
Франкфуртский автосалон. Фото: AFP

Ряд ведущих автомобильных брендов , — Jeep, DS, Volvo, Alfa Romeo, Fiat, Peugeot, Infiniti, Mitsubishi и Nissan, — отказались от участия в выставке во Франкфурте, пишет "УкрАвтопром".

Эти компании охватывают пятую часть всех продаж на европейском рынке.

Главная причина отказа – неоправданно высокие затраты на участие и низкий результат.

Эксперты рынка объясняют такую ситуацию тем, что традиционные автосалоны, проводимые в конференц-центрах, в настоящее время оспариваются более яркими мероприятиями, часто на открытом воздухе, которые обеспечивают больше развлечений для потенциальных клиентов и которые проходят в онлайн-формате, привлекая большую аудиторию.

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Как сообщалось, в начале сентября пройдет одно из важнейших мероприятий для европейских автопроизводителей – международная автовыставка во Франкфурте. 
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