Видеохит: Tesla обогнал Lamborghini и установил мировой рекорд

Сегодня, 08:16

В заезде на 400 метров электромобиль Tesla Model X обошел гоночный автомобиль Lamborghini Aventador SV и установил мировой рекорд для серийных кроссоверов


Кроссовер компании Tesla — в своей передовой модификации P100D — участвовал в соревновании по дрэг-рейсингу с суперкаром Lamdorhini Aventador SV. (Гонку организовал проект DragTimes.) Tesla Model X не только выиграл заезд, но и установил мировой рекорд по скорости на четверть мили: теперь Model X P100D — самый быстрый серийный кроссовер планеты, – пишет "Популярная Механика".

На видео заметно, что водитель Lamborghini стартовал менее удачно — и, вероятно, смог бы наверстать дистанцию, если бы заезд был длиннее. (Преимущество Tesla на финише было минимальным — всего 0,05 секунды.)

При этом отмечается, что Model X весит 2 500 килограммов, суперкар Lamborghini — 1 900 кг; суммарная мощность электродвигателей Model X составляет 580 л. с., а двигателя Lamdorghini — 750 л. с. Кроме того, стоит кроссовер от Tesla значительно меньше — 165 000 долларов, в отличие от Aventador SV, стоимость которого составляет $530 тысяч.

В следующем заезде (на видео) Lamgorghini Aventador SV оказался быстрее другого автомобиль от Tesla — Model S (тоже в топовой модификации). Aventador превзошел электрокар на 0,15 секунды.

Напомним, ранее сообщалось, что электрокар Tesla установил мировой рекорд.
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