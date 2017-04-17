Volkswagen разобрался с половиной бракованных дизельных машин в США

Сегодня, 05:11

В сумме траты марки на устранение проблем в США могут составить до 25 миллиардов долларов


Компания Volkswagen выкупила и отремонтировала около половины дизельных машин в США, запрещенных после "дизельгейта". Это примерно 244 тысячи автомобилей, оснащенных двухлитровыми моторами на "тяжелом" топливе. Об этом сообщает Мотор со ссылкой на Automotive News.

Сервисная кампания VW, частью которой стало крупнейшее в истории предложение по выкупу "бракованных" машин, стартовала полгода назад. Клиентам марки был предложен выбор из выкупа или бесплатного ремонта, причем в обоих случаях покупателям положена денежная компенсация.

ВИДЕО: Видеошок: тысячи брошенных дизельных "Фольксвагенов"

О порядке устранения последствий "дизельного скандала" власти США и руководство VW договорились весной 2016 года. Общее количество проблемных машин в стране оценивается в полмиллиона. Volkswagen обязан выкупить или отремонтировать не менее 85 процентов автомобилей к 2019 году. В противном случае концерну грозят дополнительные штрафы.

В сумме траты марки на устранение проблем в США могут составить до 25 миллиардов долларов. Вместе с тем в мире количество дефектных дизельных машин компании составляет примерно 11 миллионов.
фольксваген, Volkswagen, автомобили

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