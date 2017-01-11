Volkswagen согласился выплатить США $4,3 миллиарда из-за "дизельного скандала"

Представители компании добавили, что в общем счете расходы Volkswagen на урегулирование скандала превысили $19,2 млрд

Немецкий производитель автомобилей Volkswagen AG согласился выплатить властям США $4,3 млрд для урегулирования "дизельного скандала", связанного с нарушениями концерном экологических норм. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Компания подтвердила, что провела переговоры с американскими регулирующими органами о заключении мирового соглашения по выплате компенсаций, а также планирует признать свою вину за "дизельгейт".

Представители компании добавили, что в общем счете расходы Volkswagen на урегулирование скандала превысили $19,2 млрд.

В среду, 11 января, автопроизводитель проведет встречу с Минюстом США, на которой планирует утвердить гражданское и уголовное урегулирование конфликта и официально объявить себя виновным.

Ранее сообщалось, что немецкий автоконцерн Volkswagen договорился с властями США о выплате 1 млрд долларов в рамках "дизельного скандала". Также в эту сумму входит пожертвование суммой 225 млн долларов в фонд по борьбе с загрязнением воздуха.