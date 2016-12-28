Езда без рук: вышел трейлер нового сезона Top Gear с актером из "Друзей" (видео)

Корпорация BBC опубликовала тизер 24-го сезона шоу Top Gear, который выйдет в эфир в следующем году. В ролике участвуют Мэтт Леблан, Рори Рид и Крис Харрис, которые пытаются ехать на универсале Volvo, седане Mercedes-Benz и классическом черном лондонском кэбе, не прикасаясь руками к рулю, – пишет "Мотор".



Предыдущий сезон "Топ Гира" впервые за долгое время снимался без участия Джереми Кларксона, Ричарда Хаммонда и Джеймса Мэя. Первый эпизод появился 29 мая, и поклонники передачи сразу жестко раскритиковали ее главного ведущего Криса Эванса за его манеру вести шоу. На момент выхода шестой серии, аудитория Top Gear сократилась с 4,4 до 1,9 миллиона человек.

В июне Крис Эванс объявил о своем досрочном уходе из Top Gear. При этом Мэтт Леблан продлил свой контракт еще на два телевизионных сезона. Помимо Рори Рида и Криса Харриса, его соведущими также станут гонщица Сабина Шмитц и бывший владелец гоночной команды Jordan Эдди Джордан.



Новое шоу Кларксона, Хаммонда и Мэя — The Grand Tour — выходит на интернет-сервисе Amazon Prime. На данный момент в эфир вышло шесть из двенадцати эпизодов запланированных на первый сезон.