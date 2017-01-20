Бизнес в Украине будут проверять по-новому

Но расширение прав предпринимателей тянет за собой увеличение ответственности

До конца 2017 года Госрегуляторная служба (ГРС) Украины должна создать и запустить автоматизированную систему надзора. В ней все контролирующие ведомства будут обязаны обнародовать планы проверок и их результаты. В частности, госорганы обязаны указать цели проведения проверки, ее предмет и проверяемый субъект. За неподачу такой информации предусмотрена административная ответственность, пишет UBR

В результате общество, бизнес и надзорные органы смогут увидеть всю картину проверок в государстве. Например, каждое предприятие сможет посмотреть, когда, какие органы и что собираются проверять, а также всю историю уже проведенных рейдов и принятых мер.

"Сейчас разрабатывается техзадание, поэтому у бизнеса есть возможность подать свои предложения", — сказала глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

Но ждать окончания работы над системой чиновники не будут. Проверять по-новому начнут уже в этом году.

В частности, сфера действия закона о принципах госконтроля расширилась на фискальную службу (кроме вопросов таможенного контроля на границе), подразделения госархстройконтроля, а также органы надзора за соблюдением трудового законодательства.

Кстати, Госслужба Украины по вопросам труда, по словам главы Госрегуляторной службы, стала единственной организацией, которая отказалась согласовывать свои действия с ГРС. О чем будет составлен соответствующий протокол.

Как отмечают юристы, с 1 января все контролеры обязаны утверждать свои планы не поквартально, а сразу на год без права на внесение изменений. В будущем, если автоматизированная система покажет, что один и тот же субъект внесен в планы проверок как минимум двух разных контролирующих органов, это будет поводом для проведения комплексной проверки.

Внеплановые проверки отныне требуют обязательного согласования с органами ГРС и получения разрешения на проведение. Если орган, который их проводит, подпадает под так называемый мораторий на проверки.

Закон "О временных особенностях осуществления мер госконтроля в сфере хозяйственной деятельности", который еще называют "законом о моратории на проверки", требует получения согласия ГРС на проведение внеплановых проверок теми органами, которые подпадают под действие этого моратория. Прежде всего, речь идет о внеплановых проверках на основе жалоб потребителей, чьи права были нарушены.

Максимальная сумма штрафа для бизнеса за нарушение трудового законодательства может составить 320 тыс. грн.

Мораторий на проверки, по словам Ляпиной, не снизил эффективность госконтроля, которая была невысокой изначально.

"По нашим оценкам, примерно 80% контроля выведено за пределы моратория. В том числе контроль трудовых отношений, по которому будут проведены отдельные консультации с общественностью, чтобы определить границы и способ проведения таких проверок", — рассказала Ляпина.

Напомним, с 1 января 2017 года были значительно увеличены штрафы для бизнеса за нарушения трудового законодательства. Максимальная сумма штрафа может составить 320 тыс. грн.

Это, по словам представителя "Союза защиты предпринимателей" Александра Красовского, равнозначно закрытию мелкого и даже среднего бизнеса. При этом из-за малочисленности штата Госслужбы по вопросам труда, полномочия ее сотрудников разрешено делегировать работникам местных органов власти.

"Если работник исполкома получит полномочия проверяющего, то он сможет проводить проверку в пределах и способом, установленных ст. 12 закона о труде", — поясняет Ляпина.

В ГРС обещают вскоре опубликовать список контролеров, подпадающих под мораторий и тех, кто имеет право на любые проверки. Поскольку часто даже сами чиновники не понимают, могут ли они выходить на инспекции.

"Например, два вида контроля Госпродпотребслужбы не подпадают под мораторий (безопасность продукции и соблюдение прав потребителей), но есть виды проверок, разрешение на которые этот орган или его территориальные подразделения должны получать", — рассказал директор департамента правовой работы и госнадзора Госрегуляторной службы Александр Барбелюк.

Как будут проверять

Отныне закон устанавливает единую периодичность проведения плановых проверок, в зависимости от степени риска ведения хоздеятельности. Например, высокорисковые предприятия один и тот же контролер может проверять раз в два года. Субъекты со средней степенью риска — раз в три года, а всех остальных — не чаще одного раза в пятилетку.

Важно, что, если для каких-то видов предприятий не утверждены критерии разделения по степеням риска, периодичность проведения проверок и перечень вопросов, подлежащих контролю, они считаются по умолчанию низкорисковыми.

"Максимальный срок проведения инспекции сокращен с 15 до 10 рабочих дней, а суммарная длительность всех плановых проверок разными контролирующими органами (комплексная проверка) не может превышать 30 рабочих дней", — сообщили в ЮФ "Астерс".

Высокорисковые предприятия один и тот же контролер может проверять раз в два года.

Важной новацией эксперты считают презумпцию правомерности деятельности субъекта хозяйствования. Проще говоря, все противоречия в законах и подзаконных актах должны трактоваться в пользу проверяемого.

Бизнесу закон дал больше прав для отказа в допуске проверяющих. Например, теперь предприниматель может не пустить контролеров на проверку, если они повторно пришли с внеплановым визитом по одному и тому же факту нарушения.

Кроме того, предприниматели теперь имеют право требовать прекращения начатой проверки в таких случаях:

превышение максимального срока проверки;

использование проверяющими неунифицированных форм актов проверки;

если проверяющие пытаются выйти за рамки изучения тех вопросов, которые стали основанием для проведения внеплановой проверки.

Как накажут

Но расширение прав тянет за собой расширение ответственности. Как отмечают юристы, за первое выявленное нарушение бизнесмен будет наказан минимальным штрафом. Если в течение 15 дней предприятие не заплатит и не обжалует его наложение, сумма взимается в судебном порядке.

По словам представителей бизнеса, еще остается целый ряд неурегулированных вопросов. Например, руководитель Всеукраинской ассоциации пекарей Владимир Череда обращает внимание на полную неопределенность в сфере проверки качества скоропортящихся продуктов.

В свою очередь руководитель подразделения по связям с органами государственной власти "Монделис Украина" Андрей Чирва требует четко разделить функции АМКУ и Госпродпотребслужбы, которые зачастую проверяют одно и то же: качество и безопасность продуктов.

А председатель Житомирского областного отделения ВОО малого и среднего бизнеса "Фортеця" Игорь Мяснов рассказал о наличии "профессиональных жалобщиков", которых нанимают конкуренты, чтобы проверяющие не давали работать конкретному предприятию. Списки таких жалобщиков он предлагается обнародовать и не принимать у них кляузы, если они поступают чаще, например, трех раз в месяц.