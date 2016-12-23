Бизнес в Украине можно будет закрыть онлайн

Услугу пока тестируют, но скоро запустят во всех регионах страны

Закрыть бизнес, в том числе, для физлиц-предпринимателей (ФЛП, ФОП) стало возможно через интернет с помощью портала госуслуг iGov. Услуга пока работает только в Днепропетровской области, но вскоре запустится и для жителей других регионов.

Об этом сообщил руководитель проекта iGov Дмитрий Дубилет.

"Мы запустили на iGov невероятно массовую и востребованную услугу – закрытие СПД (официальное название "Государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя по его решению"). Услуга работает просто: вы заполняете короткую форму на iGov и регистратор в ответ пишет вам, что все ок, ООО закрыто. Или замечания, что нужно исправить в заявлении. Таким образом, физически к регистратору приходить вообще не нужно", – отмечает Дубилет.

После этого у предпринимателя будет 10 дней, чтобы обратиться в налоговую. Но и эту часть услуги планируют перенести в онлайн.

Как сообщалось, в Украине грядут налоговые новшества: предпринимателей без дохода заставят в обязательном порядке платить ЕСВ. Поэтому юристы рекомендуют ФОПам закрыть "спящий" бизнес.