Бизнес в Украине стал с оптимизмом смотреть в будущее

Национальный банк Украины (НБУ) ежеквартально проводит исследование "Деловые ожидания предприятий". Опросы в рамках последнего из них – за I квартал – проводились с 7 февраля по 6 марта, их результаты опубликованы 13 апреля.

Так, индекс деловых ожиданий (ИДО) предприятий за квартал повысился до 113,3% с 108,7%.

Респонденты улучшили ожидания по макроэкономической ситуации в Украине и

развития своих предприятий в следующие 12 месяцев. В целом ожидается:

продолжение роста объемов производства товаров и услуг, хотя уверенность в этом несколько снизилась: баланс ожиданий – 6,1% (IV кв. 2016 года – 11,1%);

оживление деловой активности: ИДО повысился до 113,3% (IV кв. – 108,7%). Рост индекса произошел в основном за счет повышения прогнозов относительно общих объемов реализации продукции, финансово-экономического состояния предприятий, а также восстановления ожиданий относительно увеличение количества работников;

замедление темпов инфляции – рост потребительских цен на 15,6% (IV кв. – 16,2%);

незначительное усиление девальвационных процессов: среднее значение обменного курса

29,44 грн/долл. (IV кв. – 29,16 грн.);

рост потребности в заемных средствах. Предприятия планируют брать банковские

кредиты преимущественно в национальной валюте.

Основными негативными факторами развития предприятий остаются слишком высокие цены на энергоносители, сырье и материалы.

Ожидания в отношении изменения объемов производства товаров и услуг в ближайшие 12 месяцев, %

2016 2017 I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. Увеличатся 17,8 24,8 27,1 29,9 38,7 Снизятся 36,4 22,7 21,7 18,8 11,0 Не изменятся 45,8 52,4 51,2 51,3 50,3

Экономическая активность. Оживление деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности. Наиболее оптимистичные прогнозы у предприятий транспорта и связи (ИДО – 118,6%) и перерабатывающей промышленности (118,3%).

Повысились оценки относительно будущих объемов реализации продукции собственного производства, финансово-экономического состояния предприятий, количества работников и инвестиционных расходов на проведение строительных работ на своих предприятиях. Высокими остаются оценки относительно роста общих объемов реализации продукции и инвестиционных расходов на приобретение машин, оборудования и инвентаря. Возобновились ожидания относительно увеличения количества работников на своих предприятиях.

Оживления ожидают в 21 регионе. Самые большие надежды во Львовской (ИДО – 127,3%) и Волынской (123,2%) областях. Спад экономической активности своих предприятий продолжают прогнозировать только в Херсонской области.

На рост объемов производства рассчитывают:

по видам экономической деятельности – предприятия перерабатывающей промышленности, энерго- и водоснабжения, торговли;

по регионам – предприятия 13 областей, больше всего – Ровенской и Закарпатской.

Уменьшение объемов производства прогнозируют: по видам экономической деятельности – респонденты добывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта и связи, строительства; по регионам – Николаевской, Сумской, Житомирской, Одесской, Херсонской, Тернопольской и Кировоградской областей.

Динамика составляющих ИДО предприятий Украины в 2016 г., баланс ответов, %

Ожидания респондентов на следующие 12 месяцев в отношении: 2016 2017 I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. финансово-экономического состояния -0,9 12,1 10,4 8,2 15,2 объемов реализации продукции 4,9 19,4 18,3 17,7 27,7 инвестрасходов на проведение строит. работ -7,9 1,9 5,0 4,5 6,2 расходов на машины, оборудование и инвентарь 2,1 9,3 11,5 17,2 16,5 количества работников -6,2 -0,1 0,9 -4,3 1,8

Респонденты четвертый квартал подряд высоко оценивают перспективы роста общих

объемов реализации продукции своих предприятий и существенно повысили оценки: баланс ожиданий – 27,7% против 17,7%. Рост прогнозируют предприятия всех видов экономической деятельности, самые высокие оценки – в перерабатывающей промышленности и торговле.

Возобновились ожидания относительно увеличения количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев, баланс ожиданий повысился до 1,8% (IV кв. -

"минус" 4,3%). Увеличение количества работников ожидается на предприятиях строительства, перерабатывающей промышленности, торговли. Уменьшение прогнозируют респонденты предприятий энерго- и водоснабжения, добывающей промышленности, сельского хозяйства, а также транспорта и связи.

Ожидания по росту расходов на единицу продукции практически остались на уровне

предыдущего квартала – баланс ответов – 63,5% (IV кв. – 63,1%). Самые высокие ожидания здесь у респондентов перерабатывающей промышленности (баланс ответов – 81,2%).

Инфляционные ожидания ослабли на фоне незначительного усиления девальвационных ожиданий. Ожидается рост потребительских цен на 15,6% (IV кв. – 16,2%). Увеличилась доля респондентов (54,0%), которые прогнозируют, что рост потребительских цен не превысит 15%, или они снизятся (IV кв. – 50,7%).

Основными факторами влияния на рост цен остаются обменный курс и затраты на производство, в то же время ожидается некоторое ослабление влияния курса гривни (уменьшение на 3,6 п.п.). Значительно усилится влияние налоговых изменений (увеличение на 10,4 п.п.). Меньше всего на индекс потребительских цен будет влиять динамика предложения денег в экономике (уменьшение на 1,1 п.п.).

Восприятие факторов, влияющих на оценку изменения уровня потребительских цен, % ответов

2016 2017 I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. Курс гривни 87,6 76,7 81,8 81,5 77,9 Затраты на производство 57,1 66,5 61,3 69,4 70,9 Доходы населения 17,9 19,2 16,0 28,0 25,1 Налоговые изменения 21,9 20,6 17,2 19,8 30,9 Социальные расходы бюджета 9,0 13,2 9,1 16,6 15,8 Цены на мировых рынках 10,9 15,5 13,7 14,1 13,4 Динамика доступности денег в экономике 12,5 10,7 11,8 9,1 8,0

Курс гривни. Большинство респондентов (63,5%) считают, что обменный курс в следующие 12 месяцев будет в пределах 27-30 грн. Среднее значение – 29,44 грн. (IV кв. – 29,16 грн.). Доля респондентов, которые ожидают обесценивание гривни в следующие 12 месяцев, уменьшилась до 86,5% (IV кв. – 89,0%).

Следует отметить, что в период проведения опроса средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке был 27,06 грн. Ежедневные колебания не превышали 1,2% (в IV кв. – 25,78 грн., колебания в пределах 3%).

Состояние предприятий. Респонденты положительно оценивают текущее финансово-экономическое состояние своих предприятий третий квартал подряд – баланс ответов остался на уровне предыдущего квартала – 2,3%.

Ответы респондентов на вопрос "Как вы оцениваете финансово-экономическое состояние своих предприятий на момент опроса?", % ответов

2016 2017 I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. Хорошее 13,1 15,1 18,2 16,9 16,2 Удовлетворительное 65,6 67,0 64,8 68,5 69,8 Плохое 21,2 17,9 17,0 14,6 13,9

Положительно оценили свой финансово-экономическое положение:

по видам экономической деятельности – предприятия сельского хозяйства, торговли и перерабатывающей промышленности;

по регионам – предприятия 11 областей, выше всего – Волынской и Херсонской.

Низкими являются оценки респондентов по видам экономической деятельности – предприятий энерго- и водоснабжения и строительства, по регионам – Одесской и Запорожской областей.

Респонденты продолжают ожидать улучшения финансово-экономического состояния своих предприятий: баланс ожиданий вырос до 15,2% (IV кв. – 8,2%). Повысили оценки и ожидают улучшения предприятия всех видов экономической деятельности, кроме сельского хозяйства. Высокие ожидания у предприятий торговли и добывающей промышленности (балансы ответов 22,8% и 22,5% соответственно), самые низкие – у респондентов сельского хозяйства ("минус" 1,3%).

Уровень остатков готовой продукции респонденты продолжают оценивать ниже нормального тринадцатый квартал подряд. Однако отрицательный баланс оценок уменьшился до "минус" 6,5% (IV кв. – "минус" 10,6%). Выше, чем нормальный оценивают уровень запасов только респонденты перерабатывающей промышленности. Существенно снизили оценки уровня запасов готовой продукции предприятия сельского хозяйства, что можно объяснить сезонными факторами.

Респонденты отметили увеличение ресурсов производственных мощностей. баланс оценок

повысился до 3,1% (IV кв. – 1,6%). Доля предприятий, которые в случае увеличения спроса будут работать на пределе своих мощностей, осталась на уровне предыдущего квартала (50,7%), а доля нуждающихся в привлечения дополнительных мощностей уменьшилась до 23,1% (IV кв. – 24,2%). Самые большие резервы производственных мощностей у предприятий энерго- и водоснабжения (баланс ответов – 50,0%). Наибольший дефицит свободных производственных мощностей отмечен респондентами сельского хозяйства (баланс ответов – "минус" 32,9%).

Инвестиционные ожидания. Респонденты ожидают роста расходов на машины, оборудование и инвентарь в следующие 12 месяцев: баланс ответов – 15,5% (IV кв. – 17,2%). Повысились ожидания по увеличению инвестиционных расходов на проведение

строительных работ: баланс ответов – 6,2% (IV кв. – 4,5%).

Несколько снизились надежды на рост объемов иностранных инвестиций: баланс ответов

6,0% (IV кв. – 15,6%). Однако доля предприятий, которые в следующие 12 месяцев намерены привлекать иностранные инвестиции, немного выросла: 22,4% против 21,7%. Наибольшего роста объема иностранных инвестиций ожидают респонденты предприятий транспорта и связи, а также энерго- и водоснабжения. Не ожидают изменений предприятия сельского хозяйства, строительства и торговли. Уменьшение объемов привлечения иностранных инвестиций прогнозируют в добывающей и перерабатывающей промышленности.

Производство. Слишком высокие цены на энергоносители, на сырье и материалы являются важнейшими факторами, ограничивающими способность предприятий увеличивать производство. Снизились оценки негативного влияния на производство курсового фактора (уменьшение на 3,1 п.п.) и недостаточного спроса (уменьшение на 5,7 п.п.).

Восприятие факторов, ограничивающих способность предприятий увеличивать производство, % ответов

2016 2017 I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. Слишком высокие цены на энергоносители 45,3 45,7 42,9 50,6 50,5 Нестабильная политическая ситуация 50,8 46,1 44,5 45,0 43,2 Значительные колебания курса гривны 53,3 42,5 40,5 43,1 40,0 Слишком высокие цены на сырье и материалы 40,4 42,0 40,2 42,2 45,0 Чрезмерное налоговое давление 36,3 35,9 32,9 36,4 37,4 Недостаточный спрос 31,3 33,2 32,8 30,1 24,4 Нехватка оборотных средств 33,7 32,1 30,8 31,1 31,9 Чрезмерное регуляторное давление 16,1 16,6 15,5 17,0 17,5 Нехватка квалифицированных работников 10,6 12,0 16,6 16,0 18,1 Коррупция 18,3 16,0 15,9 15,4 16,5 Ограниченность производственных мощностей 11,3 10,2 13,4 13,3 13,2 Ограниченные возможности получения кредита 15,6 13,9 13,9 12,8 12,9

Ожидается рост цен как на покупные товары и услуги, так и на продукцию собственного

производства: балансы ответов – 91,3% и 69,6% (IV кв. – 92,1% и 71,3% соответственно). Высокие ожидания по росту цен как на покупную продукцию, так и на продукцию собственного

производства у предприятий строительства (балансы ответов 96,6% и 82,8%) и перерабатывающей промышленности (96,5% и 81,9%).

Больше всего на подорожание продукции собственного производства будут влиять цены на энергоносители, а также на сырье и материалы. Выросли оценки влияния стоимости трудовых ресурсов (увеличение на 3,9 п.п.). Наименьшее влияние на отпускные цены, как и в предыдущем квартале, будут осуществлять уровень процентной ставки по кредитам, а также спрос на продукцию.

Факторы влияния на уровень цен производителей, % ответов

2016 2017 I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. Цены на энергоносители 57,8 62,1 63,7 69,4 68,9 Курс гривны 68,3 55,5 59,7 62,0 60,8 Цены на сырье и материалы 58,7 59,3 58,5 61,3 61,4 Стоимость трудовых ресурсов 25,9 31,3 34,8 47,1 51,0 Налоговое давление 23,4 24,6 18,5 22,9 21,7 Спрос на продукцию 14,5 13,8 15,5 13,6 10,4 Конкуренция 13,6 14,6 13,4 15,1 10,7 Цены на мировых рынках 11,0 11,1 12,3 13,0 12,2 Уровень ставки по кредитам 11,5 12,0 10,8 11,9 8,0

Оплата труда. Ожидания по увеличению расходов на оплату труда одного наемного работника несколько ослабли. Баланс ответов – 68,1% (IV кв. – 71,7%). Высокие ожидания: по видам экономической деятельности – у предприятий сельского хозяйства (баланс ответов – 82,4%); по регионам – у предприятий Черновицкой и Хмельницкой областей (100,0% и 94,7% соответственно). Низкие ожидания: по видам экономической деятельности – у предприятий добывающей промышленности (баланс ответов – 57,8%); по регионам – у предприятий Сумской области (38,9%).

Финансы. Предприятия повысили свои ожидания относительно роста потребности в заемных средствах в ближайшее время: баланс ответов – 36,7% (IV кв. – 33,5%). Наибольшая потребность в заимствованиях:

по видам экономической деятельности – у предприятий строительства (баланс ответов 55,6%);

по размеру – у малых (40%);

по направлению деятельности – у предприятий, осуществляющих только импортные операции (47,2%);

по регионам – у предприятий Хмельницкой области (80%).

Доля респондентов, которые планируют брать кредиты, осталась практически на уровне предыдущего квартала – 34,0% против 34,6%. Больше всего планируют брать кредиты:

по видам экономической деятельности – предприятия перерабатывающей промышленности (51,7% ответов);

по размеру – крупные (44,2%);

по регионам – предприятия Ивано-Франковской (52,2%) области.

Доля респондентов, которые собираются привлекать средства за рубежом, уменьшилась до 8,1% против 8,9%.

Важнейшей препятствием для привлечения новых кредитов остаются слишком высокие ставки (67,2% респондентов). Существенные факторы воздействия: наличие других источников финансирования и неуверенность в способности своевременно выполнять свои долговые обязательства.

Продолжалось снижение оценок жесткости условий доступа к банковским кредитам. Баланс снизился до 27,7% с 30,3%.

Сохраняется рост доля предприятий, заявляющих, что они не имеют проблем с проведением банковских операций – сейчас 94,6% против 94%. Похоже на то, что качество работы банков действительно повышается.