Бюджет ничего не потерял от массового закрытия ФЛП в Украине – Рева

Сегодня, 15:01

Министр отчитался об увеличении поступлений единого соцвзноса

Андрей Рева. Фото: 2000.ua
Андрей Рева. Фото: 2000.ua

Массовое прекращение деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП) не имело негативного влияния на бюджет Украины. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире "Радио Свобода".

"На самом деле закрываются те физические лица-предприниматели, которые не вели хозяйственной деятельности и не платили налогов. Им с 1 января предложили ежемесячно платить не налог, а единый социальный взнос, чтобы у них шел пенсионный стаж. 129 тысяч ФЛП отказались это сделать и закрыли предпринимательскую деятельность. При этом бюджет не потерял ничего. И ничего не потеряли эти люди, поскольку они сами не зарабатывали, поэтому, соответственно, ничего не платили", – отметил Рева.

По его словам, из числа тех ФЛП, которые вели активную предпринимательскую деятельность, закрылись примерно 16,4 тысячи, за это же время открылись 28 тысяч физлиц-предпринимателей.

"Что это дало? Только от единого налога в бюджет поступило почти миллиард гривен дополнительно, по сравнению с предыдущим периодом. По сравнению с январем 2016 года, на 38% увеличились доходы государственного бюджета, а на 20% выросли доходы пенсионного фонда Украины", – сказал Рева.

Напомним, массовое закрытие ФЛП в Украине связано с изменениями в законодательстве. С 1 января 2017 года все физические лица-предприниматели обязаны регулярно платить единый социальный взнос в размере 704 гривен в месяц, даже если не получают прибыли.
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