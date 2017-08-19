Бывший военный освоил любимое с детства кондитерское искусство и основал сеть кафе с авторскими сладостями

Когда на каникулах мальчишки в Евпатории в поисках летних подработок шли на лодочные станции, к рыболовам, Игорь Бондаренко добывал карманные деньги совсем иным путем. "У меня дядя работал на Комбинате питания кондитером, и позвал в ученики. Я сеял пудру, выкладывал из котлов вареную сгущенку — и мечтал о том, чтобы творить шедевры самостоятельно", — вспоминает уроженец Крыма, а ныне — житель Мукачево.

Но через несколько лет отправиться пришлось не в кулинарный техникум, а на военную службу. И только 8 лет спустя цель стала ближе: Игорь открыл собственную кофейню. В меню не хватало лишь сладостей: в городе уже была своя кондитерка, но бывшему военному она не нравилась.

"Я решил делать свою. Как — не представлял еще, не умел ничего! А потом как-то сам поверил в свою идею", — вспоминает бизнесмен. Так слойки, безе и бисквиты основали целый кондитерский дом, который теперь участвует в международных конкурсах во Франции, Германии, Турции и берет призы.

СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ

Все курсы, на которые отправлялись кондитеры начинающей фирмы, хозяин посещал и сам. По сей день он регулярно договаривается о местер-классах итальянских, французских мастеров и возит своих сотрудников в Киев перенимать опыт.

"Начинал с одного кондитера, потом появилась еще одна талантливая сотрудница. Втроем и запускали работу, — вспоминает Бондаренко. — Всей административно-финансовой работой занималась Марьяна Петровна (вместе трудимся уже 20 лет!) — вот и вся команда. Еще 4 года ушло на подбор поставщиков — от этой "команды" тоже зависело многое. 90% партнеров, по его словам, прошли настоящее собеседование с ним и Марьяной Петровной, прежде чем ударить по рукам. Магазинчик, на месте которого родилось первое кафе-кондитерская, досталось Бондаренко за смешные, по его выражению, деньги.

"Патент аренды с правом выкупа стоил тогда как двухкомнатная квартира — $2000. Нашлись эксперты, подсказали, что затея стоит внимания, в результате я немного доплатил — и приобрел прекрасное помещение, — рассказывает кондитер. — Потом мне за него предлагали 100 и 150 тысяч долларов".

Все первое оборудование покупалось б/у, на заказ оборудовали только рабочие места-столы кондитеров. Первой рекламой служило сарафанное радио — только лет 8 назад стали помогать соцсети.

ТРУДНЕЙ ВСЕГО

Самым кропотливым и сложным процессом был и остается подбор персонала, признается хозяин кондитерского дома. Надо найти человека, которому по душе его специальность, потом дать ему багаж знаний, чтобы он смог работать на конкретном предприятии, и время попрактиковаться.

"Важны и личные качества каждого, коллектив ведь у нас женский. У моих сотрудников на рабочем месте — приятная музыка и запрет на споры, — рассказывает Бондаренко. — Проблем у каждого полно, но я настоятельно попросил оставлять весь негатив за пределами цеха: каждая конфетка впитывает их настрой, энергетику".

С недавних пор появилась еще одна беда: обученные кадры один за одним утекают за границу, где платят в разы больше. "Понимаю, что платить достойные зарплаты мы пока не можем. Раньше посудомойка у нас получала 300 долларов, специалисты — более 600. Сегодня эквивалент этих сумм — заоблачен, — признается предприниматель. — Стараюсь держать коллектив другим — даю беспроцентные кредиты на решение личных проблем".

ПЕРЕМЕНЫ В ЖИЗНИ

"Произошли в сладкую сторону", — шутит Игорь Бондаренко. Появилась привычка завтрак заканчивать творожным пирожным, обед — кремовым, да и дегустации продукции — каждый день.

"Но главное — я познакомился со множеством интересных людей, они открыли мне мир кондитерского искусства, — рассказывает он. — Благодарен судьбе, что ввела в мой круг общения эти таланты".

Да и каждый конкурс, признается кондитер, — это масса новых впечатлений: "Всегда перенимаешь новые подходы в работе, ловишь себя на недостатках, просто наслаждаешься кондитерской красотой и строишь новые планы".

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Важно не место на чемпионате, а участие, считает Бондаренко. Конкуренция подталкивает к рождению новинок, развитию в мелочах и в целом, поэтому в соревнования нужно вкладывать, хоть и приходится тратиться на материалы. Как бы ни спешил окупить расходы — помни о кармане покупателя, советует он.

"Хочу, чтобы мои пирожные ели, а не любовались ими на витрине. Поэтому наценка к себестоимости незначительна, а работать в столице не спешу: здесь цены на аренду площади такие, что любой эклер взлетит в стоимости до небес, — делится хозяин кондитерского дома. — А в провинции, Ужгороде и Мукачево, несмотря на то, что самая дешевая кофемолка — от 350 евро, а кофемашина — от 1500, все еще можно продавать чашку кофе за 12 грн и сохранять обороты".

ИСТОРИЯ УСПЕХА В ЦИФРАХ

Игорь Бондаренко сегодня — владелец сети из 7 кофеен в Мукачево и Ужгороде. Еще в 3 заведения еженедельно уходят солидные партии тортиков-пирожных. Об этом он мечтал с 14 лет, а сейчас ему за 50. В кафе продается около 80 наименований сладких деликатесов, из них более 30 создаются по авторским рецептам. Отдельно — шоколадные бутики с шедеврами шоколатье. И абсолютно все — вручную. Это трудоемко: есть ганаши (шоколадно-сливочные смеси), которые готовятся по нескольку часов кряду, а кое-какие изделия отнимают и 2—3 дня. Первое помещение под кофейню обошлось ему в $5000, а первая б/у кремовзбивальная машина — в $200, каждый выезд на чемпионаты стоит десятки тысяч гривен, но для работы необходим.

Первый ученический гонорар он запомнил на всю жизнь — 32 рубля. Сегодняшние заработки мукачевец называет скромными: мол, на поездку в Турцию хватает, но предметов роскоши все еще себе не позволяет, постоянно вкладывает в развитие. "Супруга говорит: пора бы уже вкладывать в личную жизнь, купить автомобиль поинтереснее. А я езжу на своей рабочей лошадке вот уже 9 лет", — рассказывает бизнесмен.