Еще один банк в Украине задумался о самоликвидации
"Народный капитал" испытывает проблемы с прозрачностью структуры собственности
Банк "Народный капитал" намерен самоликвидироваться. Такое предложение акционеры рассмотрят во время заседания 16 января 2016 года, пишет "Дело".
Как уточняется в повестке дня заседания акционеров, предлагается ликвидировать банк для защиты их же интересов. В частности, акционерам предлагают учесть ситуацию на рынке банковских услуг и трудность признания Национальным банком Украины (НБУ) структуры собственности "Народного капитала" прозрачной.
Если акционеры одобрят ликвидацию банка, то потребуется разрешение Национального банка Украины (НБУ). После чего, к своим обязанностям приступит ликцвидационная комиссия.
Согласно данным "Народного капитала", 20% его акций принадлежит Валерию Макаренко. Остальные акции разбиты на пакеты меньше 10% и банком не раскрывались.
Как сообщалось, собственники "Финбанка" рассмотрят ликвидацию своего банка 1 февраля.
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