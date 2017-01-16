Еще один банк в Украине задумался о самоликвидации

Банк "Народный капитал" намерен самоликвидироваться. Такое предложение акционеры рассмотрят во время заседания 16 января 2016 года, пишет "Дело".

Как уточняется в повестке дня заседания акционеров, предлагается ликвидировать банк для защиты их же интересов. В частности, акционерам предлагают учесть ситуацию на рынке банковских услуг и трудность признания Национальным банком Украины (НБУ) структуры собственности "Народного капитала" прозрачной.

Если акционеры одобрят ликвидацию банка, то потребуется разрешение Национального банка Украины (НБУ). После чего, к своим обязанностям приступит ликцвидационная комиссия.

Согласно данным "Народного капитала", 20% его акций принадлежит Валерию Макаренко. Остальные акции разбиты на пакеты меньше 10% и банком не раскрывались.

Как сообщалось, собственники "Финбанка" рассмотрят ликвидацию своего банка 1 февраля.