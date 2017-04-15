Если Apple купит Disney: аналитики рассказали, как мега-сделка может изменить мир

Apple собирается купить Disney? Аналитики гадают, случится ли подобное — учитывая, что это была бы поистине гигантская сделка, на сотни миллиардов долларов. Исследователи компании RBC Capital Markets считают, что объединение самой дорогой хайтек-компании в мире и почти столетнего медиагиганта вызвало бы настоящую бурю как в технологическом секторе, так и в индустрии развлечений.

"Получившаяся компания будет огромной, а ее финансовые возможности позволят произвести переворот в сервисах, а также производстве устройств и контента. Если что-то и способно напугать и Кремниевую долину, и Голливуд, то это именно такое объединение", — отмечают они в записке для инвесторов. Но откуда взялись эти слухи, и насколько вероятна такая сделка?

Теоретически, у Apple есть деньги, необходимые для покупки Disney. На зарубежных счетах компании хранится около 230 млрд долларов. Они ждут возвращения в страну, но сейчас такая операция чревата огромными потерями из-за налогов, поэтому корпорация выжидает.

Глава компании Тим Кук сказал, что "с оптимизмом" смотрит на перспективы налоговой реформы, которая позволить избежать огромных потерь при репатриации капитала в США.

Disney обойдется недешево

У Apple много денег, но Disney — очень дорогая компания с рыночной капитализацией в 237 млрд долларов. Кроме того, аналитики RBC полагают, что в случае совершения сделки Apple придется заплатить на 40% больше текущей стоимости акций. Если компании и удастся репатриировать после уплаты налогов 200 млрд долларов, то этой суммы все равно не хватит, и придется занимать.

До сих пор самое дорогое приобретение Apple обошлось ей на два порядка дешевле — компания купила музыкальную компанию Beats за 2,2 млрд долларов.

В общем, это будет непросто, но очень многие все равно раздумывают о такой возможности. По словам аналитиков, инвесторы "часто спрашивают", не собирается ли Apple купить Disney.

Но зачем Apple пытаться купить Disney? На это есть несколько возможных причин:

Чтобы снизить зависимость бизнеса от продаж iPhone. Сейчас на них приходится более 60% всех доходов. Это феноменально успешный продукт, но в итоге Apple очень зависит от рыночной ситуации.

Чтобы стимулировать развитие сервисов. В условиях замедления роста рынка смартфонов Apple старается развивать другие направления, и различные сервисы (в том числе Apple Music) очень важны для компании. Disney с его огромной библиотекой контента и медиа-каналами по подписке пришелся бы очень кстати.

Чтобы конкурировать с Netflix и Amazon на их поле. Объединив технологическую экспертизу с библиотекой контента и опытом в его производстве, компания могла бы стать заметным игроком на рынке потокового вещания.

RBC пишет: "Ни один из игроков по отдельности не стал выходить на этот рынок, возможно, из-за высокой конкуренции. В то же время у объединенной компании был бы готовый инструмент дистрибуции видео (через устройства, проданные Apple, и магазин iTunes), а также огромная библиотека готового контента и мощности для производства фильмов и телешоу".

Чтобы принести акционерам Apple прямую финансовую выгоду. Аналитики RBC подсчитали, что в случае приобретения Disney прибыль на акцию вырастет на 18%.

Наконец, у двух компаний есть кое-что общее. Стив Джобс, покойный руководитель Apple, был также крупнейшим акционером анимационной студии Pixar, которая сегодня входит в состав Disney.

Итак, стоит ли ожидать объединения? Судя по всему, исследование RBC было спровоцировано слухами и вопросами со стороны инвесторов, а не инсайдерскими сведениями или свидетельствами об идущих между компаниями переговорах. Аналитики признают, что "шансы невелики, но они выше нуля".

Разговоры о возможной сделке звучат уже много лет.

Еще в 2016 году Джон Мэлоун, много лет проработавший на американском кабельном телевидении, сказал, что, если бы спортивные каналы ESPN отделились от Disney, то остальное могло бы заинтересовать Apple. Кроме того, генеральный директор Disney Боб Айгер входит в совет директоров хайтек-компании.

"Если сделка когда-нибудь произойдет, это будет огромное событие, а получившаяся организация станет игроком беспрецедентного масштаба в области производства и распространения контента с огромным потенциалом для создания конкурентоспособного потокового видеосервиса. Компания будет обладать огромными техническими и финансовыми возможностями, которые могут быть использованы для приобретения и защиты прав на контент. Также стоит ожидать интеграции технологий Apple в парки развлечений и потребительские товары, производимые Disney", – пишут в RBC.

Кроме того эксперты отмечают, что в случае объединения компании получат ряд уникальных возможностей и смогут решить даже те задачи, которые раньше были непосильными.

И, наконец, главный аргумент аналитиков RBC в пользу сделки: "Важно, что Apple и Disney — не просто лидеры в своих отраслях. Каждая из компаний — бизнес-конгломерат мирового масштаба со своими уникальными продуктами и услугами, с которыми знакомо почти все население планеты. При этом компании почти нигде не конкурируют. Так что если задаться вопросом, что именно они могут сделать вместе, то, с учетом масштаба финансовых и технических возможностей, ответ будет таким — что угодно".