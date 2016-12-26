Евросоюз одобрил национализацию ПриватБанка (видео)

Могерини отметила, что такое решение позволит создать в банковском секторе Украины одинаковые условия для всех игроков

Самое громкое и неожиданное событие уходящей недели, а то и года: в собственность государства перешел самый большой коммерческий банк страны.

На сегодняшний день ПриватБанк стабилизирован и работает в обычном режиме. Все платежи осуществляются без ограничений. Панику в многомиллионных рядах клиентов тоже удалось остановить. В пятницу Минфин представил состав нового Наблюдательного Совета, куда вошли представители международных финансовых организаций, независимые эксперты, а также два представителя от государства. Предстедателем правления банка назначили Александра Шлапака. Как заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, спасение Привата стоило государству 116 миллиардов гривен. Без этих вливаний под угрозой оказалась бы вся банковская система страны.

Решение о национализации Привата одобрили в Евросоюзе.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отметила, что такое решение позволит создать в банковском секторе Украины одинаковые условия для всех игроков. Но для того, чтобы не оставить повода для волнения, с подачи Президента Петра Порошенко был принят специальный закон, дающий 100%-е гарантии вкладчикам Привата.

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