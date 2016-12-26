Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Евросоюз одобрил национализацию ПриватБанка (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7829/56_main.1482694037.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/56_tn.1482694037.jpg Бизнес Могерини отметила, что такое решение позволит создать в банковском секторе Украины одинаковые условия для всех игроков

Евросоюз одобрил национализацию ПриватБанка (видео)

События на ТК Украина

Вчера, 21:27

Могерини отметила, что такое решение позволит создать в банковском секторе Украины одинаковые условия для всех игроков


Самое громкое и неожиданное событие уходящей недели, а то и года: в собственность государства перешел самый большой коммерческий банк страны.

На сегодняшний день ПриватБанк стабилизирован и работает в обычном режиме. Все платежи осуществляются без ограничений. Панику в многомиллионных рядах клиентов тоже удалось остановить. В пятницу Минфин представил состав нового Наблюдательного Совета, куда вошли представители международных финансовых организаций, независимые эксперты, а также два представителя от государства. Предстедателем правления банка назначили Александра Шлапака. Как заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, спасение Привата стоило государству 116 миллиардов гривен. Без этих вливаний под угрозой оказалась бы вся банковская система страны.

Решение о национализации Привата одобрили в Евросоюзе.

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отметила, что такое решение позволит создать в банковском секторе Украины одинаковые условия для всех игроков. Но для того, чтобы не оставить повода для волнения, с подачи Президента Петра Порошенко был принят специальный закон, дающий 100%-е гарантии вкладчикам Привата.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События недели" на канале "Украина". 
нбу, ЕС, Порошенко, эксперты, собственность, Приватбанк, состав, платежи, условия, программы, могерини
Все новости по теме Национализация ПриватБанка.

Вы сейчас просматриваете новость "Евросоюз одобрил национализацию ПриватБанка (видео)". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Еженедельник "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Фото: AFP

Украина получила ПриватБанк и бюджет, Одесса - нового губернатора: итоги недели

23 Декабря, 07:44

Неожиданное обострение на Донбассе унесло жизни пятерых военных

Бизнес

Игорь Коломойский, фото politeka.net

ПриватБанк стал жертвой произвола НБУ - Коломойский

23 Декабря, 08:10

Бизнесмен прокомментировал национализацию ПриватБанка  

Игорь Ляшенко

"Приват" на пути к "Ощаду". Будем оптимистами и заглянем на пару лет вперед

23 Декабря, 08:30

Экономика

Валерия Гонтарева. Фото пресс-службы

Национализация "Привата" поможет НБУ заплатить в бюджет - Гонтарева

23 Декабря, 12:05

Переход ПриватБанка в госсобственность дает возможность расформировать резервы

Бизнес

Коломойский против Гонтаревой: в Украине разгорелся новый скандал вокруг национализации ПриватБанка

23 Декабря, 17:51

Бизнесмен и глава НБУ обвиняют друг друга в "убийстве" Привата. Эксперты: информационная война набирает обороты, критические дни еще впереди

Украина

Национализация ПриватБанка

Итоги недели: ПриватБанк и бюджет Украины 2017

24 Декабря, 14:12

Больше половины украинцев сейчас чувствуют себя счастливыми, но их потребительские настроения ухудшаются; власть выделила дополнительные средства на льготы и субсидии, а промышленность немного ускорилась

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.