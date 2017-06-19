ФГИ продал Гайворонский тепловозоремонтный завод

Сегодня, 11:39

Приватизация предприятия принесла больше 15 миллионов гривен

Гайворонский тепловозоремонтный завод. Фото: persha.kr.ua
Гайворонский тепловозоремонтный завод. Фото: persha.kr.ua

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины продал 100% уставного капитала ПАО "Гайворонский тепловозоремонтный завод". Об этом говорится в сообщении ФГИ.

Цена продажи составила 15,14 млн грн. Покупатель – ООО ФК "Фаворит" (г. Киев).

"В предыдущие годы попытки продать акции предприятия на конкурсе оказались безрезультатными. В то же время предприятие требует инвестиций и эффективного плана развития, и Фонд рассчитывает, что приватизация будет способствовать этому", – отмечают в Фонде.

ПАО "Гайворонский тепловозоремонтный завод" было основано в 1897 году. Оно расположено в Кировоградской области. Основной деятельностью предприятия является ремонт и техническое обслуживание железнодорожного подвижного состава, а именно производство соответствующих запасных частей.

Общая площадь земельных участков в постоянном пользовании составляет 5,089 га. Общая площадь производственных помещений составляет 1,79 га. Средняя численность работников в 2016 году составляла около 100 человек.
приватизация, ФГИ, фаворит

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"Сегодня"

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