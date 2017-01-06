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Физлица-предприниматели в Украине массово закрывают бизнес http://www.segodnya.ua/img/article/7860/50_main.1483714446.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/50_tn.1483714446.jpg Бизнес Держать "спящие" ФЛП стало невыгодно из-за налоговых изменений

Физлица-предприниматели в Украине массово закрывают бизнес

Сегодня, 16:53

Держать "спящие" ФЛП стало невыгодно из-за налоговых изменений

ФЛП в Украине закрываются. Фото: ГудВин
ФЛП в Украине закрываются. Фото: ГудВин

C конца декабря в Украине постоянно снижается количество зарегистрированных частных предпринимателей. Общее количество предпринимателей упало на 128 402, свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.

Больше всего закрывается предприятий розничной (43 275) и оптовой (8 931) торговли, а также работающих в сфере складских (10 798) и транспортных услуг (7 040).

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ФЛП закрываются из-за того, что 27 декабря президент утвердил изменения в работе физических лиц-предпринимателей.

Так, с 1 января ФЛП второй и третьей группы вынуждены платить единый социальный взнос – 704 гривен в месяц, даже если не имеют дохода.

Поэтому "спящие" ФЛП стали невыгодны, и украинцы начали их массово ликвидировать.
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