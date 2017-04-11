Гройсман предложил не продавать украинскую землю иностранцам
Премьер обещает не допустить к торгам крупных игроков и разрешить продавать не более 200 гектаров на человека
Не продавать украинскую землю иностранцам – с таким предложением 10 апреля выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на бизнес-форуме в Киеве.
Одно из обязательств Украины перед МВФ – разрешить продажу земель сельхозназначения до конца мая.
Премьер рассказал, каким видят в Кабмине законопроект о рынке земли.
Так, продавать участки предлагают только физлицам с украинским гражданством, и не более 200 гектаров на человека. При этом крупных игроков к торгам обещают не пустить.
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