Гройсман пригрозил бизнесу штрафами за невыполнение требований по зарплатам
Премьер отметил, что своевременные и справедливые выплаты заработной платы – это элемент стратегии по борьбе с бедностью
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил представителям бизнеса штрафами за уклонение от выполнения требований законодательства по повышению минимальной заработной платы. Об этом глава правительства сказал в ходе посещения одной из пожарных частей Киева.
"В четверг вице-премьер Павел Розенко совместно с Минздравом, Минсоцполитики, Службой занятости, Пенсионным фондом проведут всеукраинский селектор, на который мы пригласим заместителей глав администраций, профсоюзы – чтобы было неповадно играть с минимальной зарплатой", – заявил Гройсман.
По словам премьера, для бюджетной сферы в стране есть достаточно средств для выплаты зарплат.
"Не надо никому играться с этим. Более того, просил бы всех обратить внимание на серьезные штрафные санкции, которые предполагает законодательство (за неначисление положенных зарплат – Ред.). Я требую, чтобы платили честную зарплату", – подчеркнул глава правительства.
Гройсман подчеркнул, что выплата справедливых зарплат – это элемент борьбы с бедностью.
"Для того, чтобы начать с этим (с бедностью – Ред.) бороться, нужно повышать минимальную зарплату. В бюджетной сфере мы это сделаем на "отлично". Частный сектор и бизнес тоже должны это сделать. Я обращаюсь с просьбой: цените своих работников", – призвал Гройсман.
Он также напомнил о том, что полномочия местных органов власти по проверкам были расширены.
"Если во время проверки выяснится, что человек работает полный рабочий день, а оформлен на неполный – это сотни тысяч гривен штрафа. За недопуск на проверку тоже предполагаются штрафные санкции. Я не хочу никого наказывать, я просто прошу работодателей – уважайте работников", – подчеркнул Гройсман.
Как сообщалось, в начале декабря Верховная Рада Украины приняла разработанный Кабинетом министров закон, позволяющий повысить с 1 января 2017 года минимальную заработную плату вдвое – до 3200 грн.
Напомним, под утро 21 декабря Верховная Рада приняла в целом проект Государственного бюджета на 2017 год. За соответствующее решение проголосовали 275 народных депутатов.
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