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Гройсман пригрозил бизнесу штрафами за невыполнение требований по зарплатам http://www.segodnya.ua/img/article/7836/33_main.1482851916.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/33_tn.1482851916.jpg Бизнес Премьер отметил, что своевременные и справедливые выплаты заработной платы – это элемент стратегии по борьбе с бедностью

Гройсман пригрозил бизнесу штрафами за невыполнение требований по зарплатам

Вчера, 17:18

Премьер отметил, что своевременные и справедливые выплаты заработной платы – это элемент стратегии по борьбе с бедностью

Владимир Гройсман. Фото: investigator.org.ua
Владимир Гройсман. Фото: investigator.org.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пригрозил представителям бизнеса штрафами за уклонение от выполнения требований законодательства по повышению минимальной заработной платы. Об этом глава правительства сказал в ходе посещения одной из пожарных частей Киева.

"В четверг вице-премьер Павел Розенко совместно с Минздравом, Минсоцполитики, Службой занятости, Пенсионным фондом проведут всеукраинский селектор, на который мы пригласим заместителей глав администраций, профсоюзы – чтобы было неповадно играть с минимальной зарплатой", – заявил Гройсман.

По словам премьера, для бюджетной сферы в стране есть достаточно средств для выплаты зарплат.

"Не надо никому играться с этим. Более того, просил бы всех обратить внимание на серьезные штрафные санкции, которые предполагает законодательство (за неначисление положенных зарплат – Ред.). Я требую, чтобы платили честную зарплату", – подчеркнул глава правительства.

Гройсман подчеркнул, что выплата справедливых зарплат – это элемент борьбы с бедностью.

"Для того, чтобы начать с этим (с бедностью – Ред.) бороться, нужно повышать минимальную зарплату. В бюджетной сфере мы это сделаем на "отлично". Частный сектор и бизнес тоже должны это сделать. Я обращаюсь с просьбой: цените своих работников", – призвал Гройсман.

Он также напомнил о том, что полномочия местных органов власти по проверкам были расширены.

"Если во время проверки выяснится, что человек работает полный рабочий день, а оформлен на неполный – это сотни тысяч гривен штрафа. За недопуск на проверку тоже предполагаются штрафные санкции. Я не хочу никого наказывать, я просто прошу работодателей – уважайте работников", – подчеркнул Гройсман.

Как сообщалось, в начале декабря Верховная Рада Украины приняла разработанный Кабинетом министров закон, позволяющий повысить с 1 января 2017 года минимальную заработную плату вдвое – до 3200 грн.

Напомним, под утро 21 декабря Верховная Рада приняла в целом проект Государственного бюджета на 2017 год. За соответствующее решение проголосовали 275 народных депутатов.

-2017_04
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Источник:

УНИАН

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