Гройсман выступает за создание службы финансовых расследований

Сегодня, 21:58

Службе будут переданы функции экономического контроля от налоговой милиции, МВД и СБУ

Гройсман выступает за создание службы финансовых расследований, фото Facebook Владимира Гройсмана
Гройсман выступает за создание службы финансовых расследований, фото Facebook Владимира Гройсмана

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за создание службы финансовых расследований, которой будут переданы функции экономического контроля от налоговой милиции, МВД и СБУ. Об этом сообщается на официальной странице премьера в Facebook.

Согласно сообщению, Гройсман сегодня провел совещание с министром финансов Александром Данилюком, министром МВД Арсеном Аваковым, министром юстиции Павлом Петренко, замминистра экономики Максимом Нефедовым и главой ГФС Романом Насировым, где было обсуждено создание службы финансовых расследований.

"Считаю, что ликвидация функций экономического контроля в налоговой милиции, МВД и СБУ и передача их единой службе финансовых расследований позволит снять давление со стороны налоговых и силовых органов. Пора наконец прекратить практику, когда каждая из этих служб приходит и проводит свои проверки бизнеса. Должна быть единая служба, построенная на европейских принципах, которая будет заниматься противодействием финансовым преступлениям в Украине", – сказал Гройсман.
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"Сегодня"

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