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Кабмин упростил таможенные правила для продажи товара мелкими партиями http://www.segodnya.ua/img/article/7871/95_main.1484130357.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/95_tn.1484130357.jpg Бизнес Правительство разрешило подавать несколько дополнительных таможенных деклараций

Кабмин упростил таможенные правила для продажи товара мелкими партиями

Сегодня, 12:25

Правительство разрешило подавать несколько дополнительных таможенных деклараций

Александр Данилюк. Фото: Facebook
Александр Данилюк. Фото: Facebook

Кабинет министров Украины разрешил компаниям-импортерам подавать несколько дополнительных таможенных деклараций для продажи товара мелкими партиями. Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

"Предоставляем возможность бизнесу подавать не одну дополнительную декларацию, а несколько, если нужно. Это позволяет реализовывать импортированные товары маленькими порциями – это повысит конкуренцию, в частности на рынке газа", – отметил министр финансов Украины Александр Данилюк.

Кроме того, Кабмин возложил на Гостаможслужбу обязанность самостоятельно вносить изменения в таможенные декларации, если решение таможни отменено.

Правительство также предоставило бизнесу право корректировать таможенные декларации для соблюдения правил трансфертного ценообразования.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил законопроект, предусматривающий внесение изменений в Таможенный кодекс относительно приведения транзитных процедур в соответствие с европейскими стандартами
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Источник:

Интерфакс-Украина

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