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Как быть с бизнесом в Украине после введения налоговых новшеств: советы эксперта http://www.segodnya.ua/img/article/7842/17_main.1483002646.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/17_tn.1483002646.jpg Бизнес Обязательного ЕСВ можно избежать, но "спящие" предприятия все-таки лучше закрыть, считает специалист

Как быть с бизнесом в Украине после введения налоговых новшеств: советы эксперта

Сегодня, 11:09

Обязательного ЕСВ можно избежать, но "спящие" предприятия все-таки лучше закрыть, считает специалист

Не платить взнос и ждать, что нововведения отменят, в данном случае не получится
Не платить взнос и ждать, что нововведения отменят, в данном случае не получится. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

С 1 января 2017 года все частные предприниматели будут обязаны платить каждый месяц по 704 гривни в качестве единого социального взноса (ЕСВ), что уже привело к массовой подаче заявлений на закрытие предприятий. Об этом сообщает налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская, передает ЛІГА.net.

Закрытие бизнеса – действительно, выход для тех предпринимателей, которые ведут свое дело с большими перерывами и на уплату соцвзноса и других платежей попросту не зарабатывают, отмечает налоговый консультант.

"Неожиданно подвернувшийся заработок люди будут проводить либо через партнеров за определенный процент от сделки, либо предлагать заказчику расчет наличными. Если бизнес все же существует, но работает "с перебоями", можно порекомендовать предпринимателю зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, стать его учредителем и временно, на период отсутствия деятельности, выполнять функции руководителя (директора). "Подвешенное" таким образом ООО кушать не просит, то есть при отсутствии операций налоговые обязательства не возникают", – уточняет эксперт.

Срока давности за неуплату соцвзноса, не существует.

Юридическое лицо на общей системе налогообложения неплательщик НДС без наемных сотрудников подает лишь один отчет в год – декларацию о прибыли, да и то, только если были хоть какие-то доходы, уточняет Томашевская.

Однако стоит помнить, что не платить взнос и ожидать, что нововведение постигнет участь некоторых предыдущих, которые быстро отменили, в данном случае не получится. Дело в том, что срока давности за такое правонарушение, то есть, неуплату соцвзноса, не существует. А это значит, что налоговики имеют право взыскать с предпринимателя эти суммы и через несколько лет.

"Согласно ч. 16 ст. 25 Закона о ЕСВ, срок давности по начислению, применению и взысканию сумм недоимки, штрафов и начисленной пени не применяется. Это означает, что орган Государственной фискальной службы может начислить суммы ЕСВ, применить штрафные санкции за нарушение порядка начисления и уплаты взноса, взыскивать недоимки и штрафные санкции за весь период существования субъекта хозяйствования, с даты его постановки на учет в качестве плательщика ЕСВ", – отмечает Томашевская.

Напомним, что уже со следующего месяца минимательная зарплата составит 3200 гривен, соответственно, соцвзнос и составит 704 гривны или 8448 гривен в год. Платить его придется даже тем предпринимателям, которые временно не ведут дела.
бизнес, налоги, доходы, предприниматели, предприятия, ЕСВ

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