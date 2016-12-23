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ПриватБанк стал жертвой произвола НБУ – Коломойский http://www.segodnya.ua/img/article/7822/64_main.1482449667.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/64_tn.1482449667.jpg Бизнес Игорь Коломойский прокомментировал национализацию ПриватБанка  

ПриватБанк стал жертвой произвола НБУ – Коломойский

Сегодня, 01:34

Игорь Коломойский прокомментировал национализацию ПриватБанка

 

Игорь Коломойский, фото politeka.net
Игорь Коломойский, фото politeka.net

Бизнесмен Игорь Коломойский выступил с комментарием вокруг национализации "Приватбанка".

Соответствующее заявление Игоря Коломойского передано агентству УНИАН, текст которого приводится без изменений:

"В это нелегкое для бывших акционеров время я хотел бы дать короткий комментарий о национализации ПриватБанка тремя тезисами.

1. Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана.

Как вы знаете, в результате последней волны клиентской паники, спровоцированной прежде всего действия НБУ, мы были вынуждены обратиться к Кабинету Министров с предложением о передаче ПриватБанка государству.

Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины.

2. ПриватБанк стал жертвой произвола НБУ.

У ПриватБанка был сбалансированный обеспеченный кредитный портфель, подтвержденный международным аудитом. Однако НБУ, постоянно меняя свои собственные нормативы, придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка.

Затем они начали рассказывать о мифической дыре 150 млрд грн, 97% связанных кредитов, о том, что все деньги украдены или выведены в офшоры. Хотя все эти цифры они получили в результате произвольного изменения учетной политики.

Нормальные центробанки помогают банкам в тяжелое время, такое как экономические кризисы, оккупация или война. Наш же регулятор использовал все возможные приемы, чтобы додавить ПриватБанк. И, к сожалению, у него это получилось.

3. Самое важное, что в результате принятого решения не пострадали клиенты банка.

Как бы тяжело и обидно ни было, в течение всех переговоров мы помнили, что самое главное – это клиенты ПриватБанка. Мне смешно слышать высказывания, что Коломойский кого-то шантажировал, угрожая обрушить ПриватБанк. Мы защищали наш банк до последнего, но ровно до того момента, пока мы не почувствовали угрозу для клиентов. А в остальном, история расставит все по своим местам.

Ну, и чтобы закончить на мажорной ноте, я выражу надежду, что новый акционер в лице государства и новое правление, возглавляемое господином Шлапаком, будет высоко нести знамя ПриватБанка, найдет общий язык со всеми клиентами банка, сохранит и приумножит его высокие стандарты. Я надеюсь, что новый менеджмент не только достойно встретит в следующем году 25-летие банка, но и заложит основы для празднования его 50-летия.

Спасибо за внимание."

Напомним, 18 декабря правительство национализировало ПАО ПриватБанк. 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка: Минфин приобрел 100% акций за одну гривну. Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении. Международные финансовые институты поддержали это решение.

Вчера председатель правления банка Александр Шлапак заявил, что ПриватБанк удалось стабилизировать.
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