Коломойский против Гонтаревой: в Украине разгорелся новый скандал вокруг национализации ПриватБанка

После того, как все акции ПриватБанка полностью перешли государству, вскрылись громкие детали национализации финучреждения. Толчком к этому стало завление бывшего бенефициара "Привата" Игоря Коломойского, молчавшего на протяжении всей процедуры национализации.

В первую очередь, Коломойский поблагодарил Кабмин и лично премьер-министра Владимира Гройсмана, к которому он обращался с предложением о передаче ПриватБанка государству. Такой шаг, по словам Коломойского, был вынужденным. "Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины", – говорится в тексте заявления, переданном Коломойским агентству УНИАН.

В то же время, экс-владелец "Привата" обвинил Национальный банк Украины (НБУ) в "произволе". "ПриватБанк стал жертвой произвола НБУ", – заявил Коломойский. По его словам, у банка было все в порядке с кредитным портфелем, но Нацбанк изменил нормативы, в которые этот кредитный портфель не вписывался. В связи с этим Коломойский считает, что НБУ искусственно снизил капитализацию банка.

"Наш регулятор использовал все возможные приемы, чтобы додавить ПриватБанк. И, к сожалению, у него это получилось", – резюмировал Коломойский, заверив, что "защищал банк до последнего".

При этом бизнесмен уверен, что новое руководство "Привата" под началом экс-министра финансов Александра Шлапака справится со своей задачей и "приумножит высокие стандарты".

Кроме Коломойского, "версией экс-правления" ПриватБанка поделился в соцсетях бывший директор IT-департамента банка Дмитрий Дубилет: "Мы закончили, наконец, хлопоты по передаче банка государству и теперь начинаем объяснять обществу, что произошло. Мне очень важно, чтобы все поняли, что та картинка, которую НБУ всем представляет, по крайней мере не однозначная".





В то же время в НБУ и так неоднократно отмечали, что проблемы "Привата" разрослись из-за невыполнения руководством банка нормативов регулятора и огромного количества кредитов, выданных связанным лицам. В частности, глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что к отходу ПриватБанка в собственность государства привел недостаток капитала в финучреждении, в чем виновата невзвешенная политика банка. По ее словам, банк почти год не выполнял нормативы обязательного резервирования, и дальше ждать уже было нельзя.

Накануне Гонтарева вновь повторила аргументы Нацбанка, но подробности раскрыветь не стала: "Я не могу вам сказать, что акционеры и менеджмент делали в последние несколько дней (перед вводом 19 декабря временной администрации – Ред.), в очень известную пятницу (16 декабря, когда в Администрации президента прошла встреча с участием акционера Игоря Коломойского – Ред.). Страна узнает, я не хотела бы сейчас комментировать", – сказала глава Нацбанка.

По словам Гонтаревой, у "Привата" уже давно были серьезные проблемы с залогами про кредитам. Глава НБУ пояснила, что когда летом 2014 года пришла в Нацбанк, то ПриватБанку уже было выдано много кредитов рефинансирования.

"За мою каденцию мы помогли ПриватБанку при оттоках ликвидности в 2014 – начале 2015 года на сумму порядка 9 млрд грн и там могу расписаться за каждый залог и личную гарантию господина Коломойского", – сообщила Гонтарева в эфире радио "Вести".

По ее словам, затем Нацбанк активно работал с ПриватБанком, чтобы тот усилил залоги по всем остальным кредитам, которые выдавались ранее. "Когда мы брали залоги, они не находились у банка, потому что у банка портфель состоял из пустышек, не имея никаких залогов и никаких реальных активов. Поэтому нам в залоги акционеры дали свой собственный бизнес: например, компанию "Бориваж", "Буковель", самолеты ("Боинги" и еще...)", – описала ситуацию на тот момент глава НБУ.

Она подчеркнула, что эти залоги хорошие, Нацбанк осуществил их независимую оценку и сверху попросил гарантию Коломойского. "У нас практически весь кредитный портфель покрыт его личными гарантиями по всем его активам – это когда он гарантирует, что если банк не погасит, то погасит лично он из всех своих сбережений", – добавил Гонтарева.

А замглавы Совета НБУ Тимофей Милованов после заявлений Коломойского и вовсе усомнился, что национализация ПриватБанка проходила мирно: "Статья экс менеджмента Привата в УП и пост Дмитрия Дубилета с обвинениями в адрес НБУ говорит мне, что никакой "мирной" национализации ПриватБанка нет и не было".

"Следующие дни будут критическими. Я надеюсь новый менеджмент сможет эффективно работать несмотря на сопротивление со стороны прошлых владельцев. Опыт последних дней показывает, что несмотря на конфликт между сторонами, они могут вести себя эффективно и не положить системный банк", - подытожил Милованов.

Масла в огонь подливают и депутаты Верховной Рады, которые и без того давно обвиняют НБУ в девальвации, "банкопаде" и ухудшении экономической ситуации в Украине в целом. Так, народный депутат от Блока Петра Порошенко Михаил Довбенко сообщил "Обозревателю", что НБУ на комитетах в ВР не раскрывает полную информацию о "Привате".

"Что произошло между НБУ и ПриватБанком, пока не ясно. Нацбанк не все говорит даже профильному комитету Рады. Однако политика НБУ во многих аспектах действительно выглядит странно", – отметил Довбенко.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ. Информационная война вокруг "Привата" все еще набирает обороты, несмотря на переход 100% в госсобственность, считает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Эксперт на своей странице в соцсети проанализировал и раскритиковал позицию Коломойского и экс-правления "Привата". Паращий уверен, что Нацбанк обвинили незаслуженно.

Также несостоятельной позицию бывшего руководства ПриватБанка считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

"В общем, концепция такая. Гонтарева организовала преступное сообщество вместе с Байденом, Лаггард и Магерини, а на посылках у них были послы стран G7, и замучала честный ПриватБанк. Как они это сделали? Они начали регулировать банковскую систему! Вот в чем обвиняют Нацбанк менеджеры. Что столько лет можно было делать что угодно, а теперь началась регуляция. И почему-то пострадал только один банк. Хотя новое регулирование, жесткое регулирование, касалось всех сразу. И основывалась на современном подходе к регулированию банковского сектора. Которое действительно стало более жестким после кризиса 2008 года. И действовало абсолютно для всех банков в Украине, а не только для "Привата". Как и правила оценки залогов. Которые подтверждают в МВФ... А так, да. Коломойский вывел 5 ярдов баксов. А виновата Гонтарева. Все логично", - считает Фурса.

Но не все специалисты склоняются на сторону регулятора. Так, недоверие к руководству Нацбанка высказал советник президента Ассоциации украинских банков, финаналитик Алексей Кущ.

"Можно читать комментарии НБУ относительно ПриватБанка вместо юморесок Жванецкого...То расскажут про схемы вывода более 2 млрд грн перед национализацией. Зачем тогда рефинансирование накануне давали? То расскажут, что рекапитализация банка будет почти бесплатной и тут же добавят: обойдется в 3 тысячи гривен для каждого украинца...Теперь вообще перл! Как известно в 2017 году НБУ обязан перечислить в бюджет свою прибыль – 45 млрд грн. И вот сегодня торжественно заявлено: в связи с национализацией ПриватБанка, Нацбанк расформирует резервы, сформированные под задолженность банка по рефинансированию и сможет дополнительно перечислить в бюджет свою прибыль, а это плюс еще 14 млрд грн. Мол, смотрите, сколько денег в казну национализация принесла! Ну, что тут сказать, чистая победа! Лен у нас есть, печатный станок работает в три смены, теперь государство получило много зеленых инкассаторских машин. "Берите гривню, мы себе еще нарисуем!", возмущается эксперт.

Напомним, 18 декабря правительство национализировало ПАО ПриватБанк. 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка: Минфин приобрел 100% акций за одну гривню. Национализация состоялась за 72 часа.

Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении. Международные финансовые институты поддержали это решение.