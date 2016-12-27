Кредиторы ПриватБанка создали специальный комитет – эксперт

Держатели еврооблигаций национализированного ПриватБанка объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов после обмена их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка, сообщил руководитель аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александр Паращий.

"В настоящее время сформирована группа держателей еврооблигаций ПриватБанка. В комитете состоят пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более 120 млн долларов. Кроме того, свое желание присоединиться к комитету изъявили и другие фонды", – сказал он.

Как уточнил Паращий, с учетом выплаты ПриватБанком в августе текущего года 40 млн долларов в рамках погашения еврооблигаций на 200 млн долларов, группа держателей ценных бумаг владеет в общей сложности около 25% ценных бумаг в обращении.

Эксперт также подчеркнул, что участники комитета не являются связанными лицами банка.

Как сообщалось, в рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) – эмитентом еврооблигаций – подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка. Затем Фонд гарантирования вкладов физлиц, который ввел временную администрацию в финучреждение, продал все его акции государству за 1 грн.

Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc.

Ранее в СМИ появилась информация о недовольстве кредиторов ПриватБанка решением НБУ ввести часть еврооблигаций финучреждения в его капитал. Держатели облигаций планируют подать иск в суд. Ответчиками может стать как государство, так и бывшие собственники и топ-менеджмент банка.