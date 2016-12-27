Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Кредиторы ПриватБанка создали специальный комитет – эксперт http://www.segodnya.ua/img/article/7835/66_main.1482843825.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/66_tn.1482843825.jpg Бизнес Участники комитета не являются связанными лицами банка, отмечает специалист

Кредиторы ПриватБанка создали специальный комитет – эксперт

Вчера, 15:02

Участники комитета не являются связанными лицами банка, отмечает специалист

Кредиторы &quot;Привата&quot; объединились в комитет. Фото: AFP
Кредиторы "Привата" объединились в комитет. Фото: AFP

Держатели еврооблигаций национализированного ПриватБанка объединились в специальный комитет для совместной защиты своих прав и интересов после обмена их ценных бумаг на акции дополнительной эмиссии банка, сообщил руководитель аналитического отдела инвесткомпании "Конкорд Капитал" Александр Паращий.

"В настоящее время сформирована группа держателей еврооблигаций ПриватБанка. В комитете состоят пять фондов, в том числе британские, американские и швейцарские, владеющие разными выпусками ценных бумаг на общую сумму более 120 млн долларов. Кроме того, свое желание присоединиться к комитету изъявили и другие фонды", – сказал он.

Как уточнил Паращий, с учетом выплаты ПриватБанком в августе текущего года 40 млн долларов в рамках погашения еврооблигаций на 200 млн долларов, группа держателей ценных бумаг владеет в общей сложности около 25% ценных бумаг в обращении.

Эксперт также подчеркнул, что участники комитета не являются связанными лицами банка.

Как сообщалось, в рамках национализации ПриватБанка его обязательства перед специально созданной британской компанией (SPV) – эмитентом еврооблигаций – подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка. Затем Фонд гарантирования вкладов физлиц, который ввел временную администрацию в финучреждение, продал все его акции государству за 1 грн.

Эмитентом еврооблигаций с погашением в январе и феврале 2018 года выступило зарегистрированное в Великобритании специальное предприятие (special purpose vehicle, SPV) UK SPV Credit Finance plc.

Ранее в СМИ появилась информация о недовольстве кредиторов ПриватБанка решением НБУ ввести часть еврооблигаций финучреждения в его капитал. Держатели облигаций планируют подать иск в суд. Ответчиками может стать как государство, так и бывшие собственники и топ-менеджмент банка.
акции, Приватбанк, эксперт, капитал, кредиторы, приват, bail-in
Все новости по теме Национализация ПриватБанка.

Вы сейчас просматриваете новость "Кредиторы ПриватБанка создали специальный комитет – эксперт". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Выплаты в рамках bail-in осуществляться не будут. Фото: AFP

НБУ обменял обязательства "Привата" перед кредитором на акции банка

26 Декабря, 13:17

Общая сумма еврооблигаций ПриватБанка составляла 595 млн долларов

Финансы

ПриватБанк национализировали "под елочку". Фото: AFP

Паника, скачок доллара и новшества для вкладчиков: что принесла Украине неделя скандалов вокруг ПриватБанка

26 Декабря, 12:23

Национализация "Привата" завершилась быстро, но информационные бои пока не утихают

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.